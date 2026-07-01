박완수 제39대 경남지사 취임…"모두가 공존하고 상생하는 경남 만들 것"

도민과 함께 경남 대도약' 비전 발표

산업 경쟁력 및 신산업 육성 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 민선 9기 출범과 함께 도정 비전 '경남 대도약'을 제시했다.

도는 1일 도청 신관 대강당에서 도민 700여명이 참석한 가운데 '제39대 박완수 경남도지사 취임식을 열고 민선9기 도정 비전인 '도민과 함께 경남 대도약'을 선포했다고 밝혔다.

박 지사는 이날 민선9기 도정 방향으로 산업 경쟁력 강화, 미래 신산업 육성, 민생·복지 확대, 청년 정책, 도민 중심 혁신 행정을 핵심 축으로 제시했다.

박완수 경남지사가 1일 오전 11시 경남도청 신관 대강당에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.07.01

박 지사는 취임사에서 "지난 4년은 경남 재도약의 기반을 다진 시간"으로 규정하며 "앞으로 4년을 경남의 미래를 준비하는 기간으로 삼겠다"고 말했다.

그러면서 "도민을 최우선 가치로 두고 공존과 상생을 통해 도민 대통합을 이루겠다"며 "조직 혁신을 통한 책임 행정과 변화와 성과를 체감할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

산업 분야에서는 국제 정세 변화와 지역소멸 위기에 대응하기 위한 전략을 내놓았다. 방위산업, 조선, 우주항공, 원전 등 기존 주력 산업 경쟁력을 높이는 동시에 제조 분야 피지컬 AI와 소형모듈원전(SMR) 등 미래 신산업을 육성해 경남 경제의 새로운 성장동력을 확보하겠다는 계획이다.

민생·복지 영역에서는 민선8기 때 전국 최초로 추진한 복지 정책들을 더 발전시킬 계획이다. 도민이 현장에서 체감할 수 있는 촘촘한 복지체계를 구축하고 모든 도민이 함께 성장하며 일상 속에서 행복을 누릴 수 있도록 보다 과감한 복지정책을 펼친다..

청년 정책도 민선9기 핵심 과제로 올렸다. 교육과 일자리, 정주여건을 동시에 강화해 청년이 경남에서 배우고 일하며 삶을 설계할 수 있는 환경을 조성하겠다는 구상이다. 청년이 머물고 돌아오는 지역을 만들고, 이를 통해 경남의 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 목표다.

도정 운영 방식은 도민 중심으로 재편하겠다는 뜻도 분명히 했다. 소통과 공감을 바탕으로 도민 대통합을 추진하고 강도 높은 조직 혁신과 책임 행정을 통해 도정 신뢰를 높이기로 했다. 현장의 작은 목소리까지 정책에 반영하는 운영 체계를 구축해 도민이 참여하는 도정을 구현한다는 계획이다.

박 지사는 "앞으로의 4년도 책임과 본분을 지키며 경남 대도약을 통해 도민 모두가 행복한 경남을 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다"며 "도민 한 분 한 분의 목소리를 도정에 담아 경남도민이라는 자부심을 높일 수 있도록 헌신하겠다"고 말했다.

이날 취임식은 경남리틀싱어즈 식전 공연으로 시작했다. 이어 국민의례, 도민 희망 영상 상영, 대통령 축하메시지 낭독, 취임선서, 취임사 순으로 진행됐다. 공무원노동조합이 축하메시지를 전달했고 도민대표 8명과 함께 민선9기 도정 비전 선포가 이어졌다.

도민 희망 영상에는 청년 창업가, 기업인, 소상공인, 노인, 장애인, 다문화가족 등 다양한 계층 도민이 참여했다. 영상에서 이들은 민선9기 경남도정에 대한 기대와 바람을 전했다. 도정 운영 방향 영상에서는 '탄탄한 산업 활기찬 민생', '촘촘한 복지 건강한 일상', '즐기는 문화 머무는 도시', '조화로운 균형 잘사는 농어촌' 등 핵심 목표를 공유했다.

비전 선포 퍼포먼스에서는 박 지사와 분야별 도민대표 8명이 무대에 올라 '도민과 함께 경남 대도약' 비전을 함께 선언했다. 도민 참여를 통한 새로운 경남의 미래를 열겠다는 의지를 상징적으로 보여주는 절차였다.

박완수 지사는 취임식에 앞서 국립3·15민주묘지와 충혼탑을 참배했다. 이어 취임선서문에 서명하며 민선9기 도정의 공식 출발을 알렸다.

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