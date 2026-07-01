[2026WC] '강팀 돌변' 멕시코, 에콰도르에 2-0...40년 만에 토너먼트 승리

AI 핵심 요약beta
- 멕시코가 1일 에콰도르를 2-0으로 꺾고 40년 만에 월드컵 토너먼트 승리를 거뒀다
- 키뇨네스와 히메네스가 전반에 연속골을 넣으며 멕시코의 공격 축구를 이끌었다
- 멕시코는 4경기 연속 무실점으로 8강 진출을 놓고 6일 잉글랜드-콩고민주공화국 승자와 맞붙게 됐다
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에콰도르 잉카피에, 입 가리기로 레드카드 받아
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 개최국 멕시코가 40년 동안 이어진 월드컵 본선 토너먼트 잔혹사를 끊어냈다.
멕시코는 1일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 단판 승부에서 에콰도르를 2-0으로 완파했다. 멕시코는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 월드컵 16강 무대를 밟았다. 자국에서 개최했던 1986년 대회 16강전 불가리아전 승리 이후 무려 40년 만에 거둔 월드컵 토너먼트 승리다.
조별리그에서 한국을 1-0으로 누르는 등 소극적인 운영을 펼쳤던 멕시코는 토너먼트 시작과 함께 완전히 다른 팀으로 돌변했다. 초반부터 전방 압박과 강한 투지로 에콰도르를 거세게 몰아붙였다. 전반전 슈팅 숫자에서 10 대 2로 압도할 만큼 주도권을 꽉 잡았다.
'17세 신성' 힐베르토 모라의 날카로운 조율 속에서 전반 22분 선제골이 터졌다. 로베르토 알바라도의 후방 패스를 받은 훌리안 키뇨네스가 수비수를 따돌리고 오른발 슛으로 골망을 흔들었다. 사우디 프로리그 득점왕 출신인 키뇨네스의 대회 3호 골이다.
기세를 올린 멕시코는 전반 31분 추가골까지 엮어냈다. 전방 압박으로 가로챈 공을 라울 히메네스가 키뇨네스와 원투 패스를 주고받은 뒤 오른발로 침착하게 밀어 넣었다. 에콰도르는 존 예보아의 슈팅이 골대를 맞고 나오는 등 전반전 불운에 울었다.
두 골의 여유를 잡은 멕시코는 후반 들어 실리 축구로 전환했다. 수비진을 두텁게 내리고 경기 템포를 늦추며 에콰도르의 공세를 무력화했다. 경기 막판에는 파이브백으로 전환하며 완벽하게 잠금장치를 채웠다. 에콰도르는 후반 추가시간 피에로 잉카피에가 상대 선수와 대치 중 입을 가리고 말하는 행위로 이번 대회 '입 가리기 금지' 규정에 걸려 퇴장당하는 악재까지 겹쳤다.
골키퍼 라울 랑헬의 선방을 앞세운 멕시코는 대회 4경기 연속 무실점 승리를 이어갔다. 현재 이번 월드컵에서 스페인과 함께 단 둘뿐인 무실점 팀이다. 홈 팬들의 압도적인 응원과 고지대 이점을 톡톡히 누린 멕시코는 오는 6일 같은 장소에서 잉글랜드와 콩고민주공화국 경기 승자와 8강 진출을 다툰다.
psoq1337@newspim.com