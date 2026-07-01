[2026WC] '홀란 결승골' 노르웨이, 코트디부아르에 2-1...브라질과 16강전

홀란, 대회 5호골…출전한 3경기 모두 득점포

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바이킹 군단' 노르웨이가 해결사 엘링 홀란의 결승골을 앞세워 월드컵 16강 고지를 밟았다.

노르웨이는 1일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움(AT&T 스타디움)에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 코트디부아르를 2-1로 제압했다. 노르웨이는 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 월드컵 본선 토너먼트 16강에 오르는 기염을 토했다. 사상 첫 토너먼트 무대에 나선 코트디부아르의 돌풍은 32강에서 멈췄다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 1일(한국시간) 북중미 월드컵 32강전 코트디부아르 대 노르웨이전에서 결승골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 2026.7.1 psoq1337@newspim.com

경기 초반은 팽팽한 접전이었다. 코트디부아르의 강한 압박에 막혀 노르웨이는 간판 타깃인 홀란에게 공을 배급하는 데 애를 먹었다. 그러나 선제골은 노르웨이의 몫이었다. 전반 39분 마르틴 외데고르의 패스를 받은 안토니오 누사가 페널티박스 왼쪽을 파고들었다. 누사는 현란한 개인기로 수비수를 따돌린 뒤 정교한 오른발 감아차기 슈팅으로 코트디부아르의 골망을 흔들었다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 1일(한국시간) 북중미 월드컵 32강전 코트디부아르 대 노르웨이전에서 결승골을 터뜨리고 동료들과 기뻐하고 있다. 2026.7.1 psoq1337@newspim.com

후반 들어 코트디부아르의 반격이 거세졌다. 동점골을 위해 공세를 퍼붓던 코트디부아르는 후반 29분 승부를 원점으로 돌렸다. 교체 투입된 아마드 디알로가 니콜라스 페페와 자로 잰 듯한 이대일 패스를 주고받으며 수비진을 무너뜨렸다. 디알로는 골문 앞에서 침착한 속임 동작 후 강력한 왼발 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다.

승부의 추가 균형을 이루자 노르웨이가 다시 주도권을 잡았다. 해결사는 역시 '괴물 공격수' 홀란이었다. 후반 41분 파트리크 베르그가 페널티박스 오른쪽을 과감하게 파고든 뒤 문전으로 낮게 크로스를 올렸다. 쇄도하던 홀란이 가볍게 왼발로 밀어 넣으며 결승골을 뽑아냈다. 홀란은 이번 대회 5호 골을 기록하며 득점 선두 리오넬 메시(6골·아르헨티나)를 한 골 차로 바짝 추격했다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 1일(한국시간) 북중미 월드컵 32강전 코트디부아르 대 노르웨이전을 마친 후 동료들과 함께 '노 젓기 세리머니'를 펼치며 승리를 자축하고 있다. 2026.7.1 psoq1337@newspim.com

이라크와의 조별리그 첫 경기에서 두 골을 터뜨리고 세네갈과의 2차전에서도 멀티 골을 기록한 홀란은 프랑스와의 조별리그 최종전엔 결장한 뒤 이날 돌아와 다시 득점포를 가종해 자신이 출전한 3경기에서 모두 골 맛을 봤다.

노르웨이는 경기 막판까지 이어진 코트디부아르의 총공세를 육탄방어로 막아내며 승리를 지켰다. 짜릿한 한 점 차 승리를 거둔 노르웨이는 오는 6일 일본을 꺾고 올라온 '영원한 우승 후보' 브라질과 8강 티켓을 다툰다.

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