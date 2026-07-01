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2026.07.01 (수)
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정근식 취임사 들여다 보니…기본교육·협력 확대 등 공교육 강화 방점

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AI 핵심 요약

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  • 정근식 서울시교육감은 1일 취임사에서 기본·협력·행복을 축으로 서울교육 운영 방향을 제시했다.
  • 모든 학생의 기초학력·마음건강을 책임지고 인간 중심·개별 성장 중심 교육으로 전환하겠다고 했다.
  • 학교·가정·지역사회 협력과 상향식 행정을 통해 교육생태계를 구축하고 학교 행정부담을 줄이겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

무상교육·기초학력·마음건강 등 '기본교육' 강조
학생 중심 교육 전환…"한 명도 소외 없는 교육"
AI 시대에도 인간 중심 교육…사고력·공감력 강화
"행정은 줄이고 교육은 강화"…체감형 행복교육 목표

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 제24대 서울시교육감으로 취임한 정근식 교육감이 1일 취임사에서 가장 많이 강조한 키워드는 '교육', '학생', '협력'으로 나타났다.

특히 '기본·협력·행복'이라는 3대 방향을 제시하며 향후 4년간 서울교육의 운영 기조를 '기본 강화와 협력 확대, 체감형 행복 교육'으로 설정한 것이 핵심으로 분석된다.

정근식 서울시교육감이 19일 오후 서울 용산구 서울특별시교육청에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 정 교육감은 취임사 전반에 걸쳐 '교육의 본질'과 '학생 중심'을 반복적으로 강조했다. 그는 "교육은 아이들의 오늘이며 한 세대의 내일"이라며 "모든 아이가 삶을 살아가는데 필요한 배움의 토대를 공교육이 책임지겠다"고 밝혔다.

특히 '기초학력'과 '마음건강'을 핵심 기초로 제시하며 "한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않도록 하겠다"고 강조한 점은 공교육의 책임성을 강화하겠다는 의지로 풀이된다.

'학생' 역시 핵심 키워드로 반복됐다. 정 교육감은 "학생들은 서울교육의 이유이며 희망"이라며 "배움의 속도는 달라도 모든 아이는 존중받아야 한다"고 강조했다.

이는 속도와 성취 수준이 다른 학생 모두를 포용하는 교육을 강조하고 획일적 성과 중심 교육에서 벗어나 개별 성장 중심 교육으로의 전환 의지를 드러낸 것으로 해석된다.

이와 함께 'AI'와 미래 교육에 대한 언급도 포함됐다. 정 교육감은 "AI 시대에도 교육의 중심에는 사람이 있어야 한다"고 밝히며 기술 중심이 아닌 인간 중심 교육을 강조했다. 단순한 디지털 교육을 넘어 사고력, 공감력, 협력 능력 등 '인간 고유 역량'을 강화하는 방향으로 정책을 추진하겠다는 메시지다.

정책 방향과 관련해서는 '기본은 깊게'라는 기조 아래 공교육의 역할 확대가 강조됐다. 유아기부터 시작되는 교육 기회 보장, 민주 시민 교육, 기초학력 보장 등을 통해 교육의 토대를 강화하겠다는 구상이다.

'협력' 키워드는 교육 운영 방식의 변화와 직결된다. 정 교육감은 "교육은 함께할 때 더 큰 힘을 얻는다"며 학교·가정·지역사회의 협력 구조를 강조했다.

특히 정 교육감은 "현장의 경험이 정책이 되고 학교의 목소리가 미래가 되는 교육행정"이라며 상향식 정책 설계를 예고했다. 공동계획·공동실천·공동평가 체계를 도입하겠다는 점도 협력 기반 거버넌스를 강화하려는 시도로 해석된다.

또한 학부모와 지역사회를 '교육의 동반자'로 명확히 규정한 점도 눈에 띈다. 서울시 및 자치구와의 협력을 통해 교육·돌봄·복지·문화가 연결된 '교육생태계'를 구축하겠다는 계획도 제시됐다.

'행복' 역시 주요 키워드로 등장했다. 정 교육감은 "행복은 가까이에서 체감되어야 한다"며 학생·교사·학부모·시민 모두가 일상에서 느낄 수 있는 교육 성과를 강조했다.

학교 현장의 부담을 줄이겠다는 의사도 밝혔다. 그는 "행정은 덜어 드리고 교육은 더할 수 있도록 지원하겠다"며 학교 현장의 부담을 줄이고 교육 본연의 기능을 강화하겠다고 말했다.

hyeng0@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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