경남도, 글로컬대학 성과평가 전국 최상위 입증…대학혁신 성과 가시화

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국립창원대 S등급 기록

인제대 C등급, 보완계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남지역 글로컬대학들이 교육부 성과평가에서 상위 등급을 받으며 지역 대학혁신 성과를 보였다.

경남도는 교육부의 '2026년 특성화지방대학 성과평가' 결과 국립창원대·한국승강기대 연합이 S등급을, 경상국립대가 2년 연속 A등급을 받았다고 1일 밝혔다.

경상국립대학교 전경[사진=경상국립대] 2022.12.28

이번 평가는 지정연도별 상대평가 방식으로 진행됐다. 국립창원대는 2024년 지정대학 평가군에서, 경상국립대는 2023년 지정대학 평가군에서 각각 최고 등급을 기록했다.

국립창원대는 도립거창대·도립남해대와의 통합, 한국전기연구원·한국재료연구원 등과의 연합 모델을 기반으로 지역 산업 연계 성과를 인정받았다. 대학-출연연 협력 연구기관인 경남창원특성화과학원(GCIST) 설립, 기업 연구센터 유치, 캠퍼스별 특성화 운영 등이 반영됐다.

경상국립대는 우주항공 단과대학 설립과 서울대 공동교육과정 운영, 경남우주항공방산과학기술원(GADIST)을 중심으로 한 협력체계 구축 등이 평가에 반영됐다. 사천캠퍼스 운영과 산학연 협력 기반 확대도 포함됐다.

교육부가 제시한 우수사례에도 두 대학이 포함됐다. 국립창원대는 창원국가산단과 연계한 연구개발·인력양성 모델로, 경상국립대는 우주항공·방산 분야 협력체계 사례로 소개됐다.

평가 결과에 따라 지원 규모도 확대된다. 경상국립대는 기본지원금 250억 원과 추가 25억 원, 국립창원대는 기본 280억 원과 추가 28억 원을 각각 지원받는다.

인제대는 법인체제 구축 지연 등이 반영돼 C등급을 받았다. 다만 통합 거버넌스 기반 마련과 현장캠퍼스 운영 등 일부 성과는 확인됐다.

도는 인제대에 대한 보완계획 수립과 사업 관리 지원을 통해 차년도 평가 대응을 이어갈 계획이다.

김성규 교육청년국장은 "경남 글로컬대학의 혁신 역량이 전국 최상위 수준임을 보여준 결과"라며 "국립창원대의 전국 유일 S등급, 경상국립대의 2년 연속 A등급은 대학과 지역이 함께 쌓아온 성과"라고 말했다.

news2349@newspim.com