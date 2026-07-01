iM증권, 사모펀드 접근성 높인 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁' 판매

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 1일 iM에셋 히어로 셀렉션 펀드 판매를 시작했다
- 이 펀드는 유망 사모펀드 핵심전략에 분산투자해 일반투자자도 제한없이 참여 가능하다
- 설정 이후 41.31% 수익률 등 성과를 내며 리밸런싱과 단기채 투자로 위험을 관리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 1일 'iM에셋 히어로 셀렉션 중권투자신탁(사모투자재간접형)'을 판매한다고 밝혔다.
iM증권에 따르면 'iM에셋 히어로 셀렉션 펀드'는 고액 자산가 중심의 사모펀드 투자를 공모펀드 구조로 대중화한 공모형 사모투자재간접 펀드로, 일반투자자도 금액 제한 없이 투자할 수 있다.
해당 상품은 지난 1월 12일 설정 이후 41.31%의 수익률을 보이고 있다. 최근 1개월 수익률은 1.84%, 3개월 수익률은 36.16%이며, 현재 576억원의 운용 규모를 유지하고 있다.
동 펀드는 구도, 머스트, 더블유, 쿼드, 디에스 등 유망 사모펀드 운용사에서 운용하는 핵심 전략 펀드에 분산투자 한다. 공정하고 투명한 기준가격을 산정하는 등 공모 펀드의 투명성을 바탕으로 사모펀드의 전략적 다양성을 추구한다는 설명이다.
투자 대상 사모펀드는 국내외 주식 롱바이어스, 멀티전략, 롱숏 등의 전략을 통해 수익 극대화를 추구하고 있다. 서로 다른 운용 전략을 가진 사모펀드에 대한 편입 비중과 전략 집중도를 균형 있게 관리하고 있으며, 각 운용사의 핵심 전략이 서로 보완적으로 작동할 수 있도록 포트폴리오를 구성하는 등 분산된 수익 구조를 구축한다.
각 피투자펀드의 최대 편입 한도는 20% 이하이며, 목표 수익률 범위 내에서 리밸런싱을 수행하고 있다. 단일 전략이나 특정 종목 성과에 의존되지 않도록 전략 간 균형을 지속적으로 유지할 수 있도록 한다.
이와 더불어 펀드 자산의 15% 이하 수준에서 단기채 및 초단기채 펀드에 투자하여 유동성과 변동성을 관리하기 위한 보조전략으로 활용할 수 있다.
iM증권 관계자는 "iM에셋 히어로 셀렉션 펀드는 일반 투자자도 별도의 제약 없이 사모 펀드에 투자할 수 있는 유용한 상품"이라며 "우수한 성과의 다양한 사모 펀드 투자를 통해 중장기 관점의 분산투자를 고려하는 투자자에게 새로운 투자 대안이 될 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com