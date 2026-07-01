'2026 시흥 써머비트 페스티벌' 거북섬서 3~4일 개최

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임병택 시장 "많은 시민과 관광객이 거북섬을 찾아 여름 축제를 즐기길 기대"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 여름을 맞이해 역동적인 축제를 개최한다고 1일 밝혔다.

시에 따르면 오는 3일부터 4일까지 이틀간 거북섬 웨이브파크 광장에서 '2026 시흥 써머비트 페스티벌'을 개최한다.

거북섬 웨이브파크 특설광장에서 시민들이 2025 시흥 써머비트 페스티벌을 감상하고 있다. [사진=시흥시]

이번 페스티벌은 세계 프로서핑대회인 'WSL 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회'와 함께 진행되며 서핑과 음악, 문화 콘텐츠를 즐길 수 있는 여름 축제로 기획됐다.

오후 7시부터 시작되는 축제 무대에서는 12개 디제이팀이 공연을 펼친다. 디제이 이하늘, 춘자, 쿨 김성수 등 국내 유명 디제이들은 다양한 EDM 공연을 선보일 계획이다.

행사장에서는 먹거리존과 문화공연, 태권도 시범 공연, 찾아가는 미술관, 인공지능 체험버스 등 여러 부대 행사도 운영된다.

2026 써머비트 페스티벌 포스터. [사진=시흥시]

임병택 시흥시장은 "WSL 국제서핑대회와 함께 열리는 이번 축제가 시흥의 해양 관광과 문화 콘텐츠를 즐길 기회가 되길 바란다"며 "많은 시민과 관광객이 거북섬을 찾아 여름 축제를 즐기길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com