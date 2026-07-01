전북, 중형 닥터헬기 운항 개시...응급의료 대응체계 강화

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기내 처치공간 확대·의료장비 확충...장거리 운항 성능 개선

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 1일 중증응급환자의 골든타임 확보와 생존율 향상을 위해 기존 소형 응급의료전용헬기를 중형 기종인 AW-169로 교체하고 본격적인 운항에 들어갔다고 밝혔다.

지난 2016년 도입된 소형 닥터헬기 AW-109는 권역외상센터인 원광대병원에 배치돼 지난 10년 동안 모두 1625명의 중증응급환자를 이송했다.

중형닥터헬기[사진=전북자치도]2026.07.01 lbs0964@newspim.com

전북은 물론 충남 서천과 보령 등 인접 지역의 응급환자 이송을 맡으며 골든타임 확보에 중요한 역할을 해왔다.

새롭게 도입된 중형 닥터헬기 AW-169는 이탈리아 레오나르도사가 제작한 기종이다. 기존 기종보다 기내 공간이 넓어 의료진의 응급처치 공간을 확보할 수 있으며 다양한 의료장비 탑재도 가능하다.

또 환자를 기내 중앙에 배치할 수 있어 의료진이 양측에서 동시에 응급처치를 실시할 수 있다. 항속거리와 운항 성능도 향상돼 서울 등 장거리 이송 시 급유 부담을 줄일 수 있으며 보다 안정적이고 신속한 응급환자 이송이 가능할 것으로 기대된다.

방상윤 전북자치도 복지여성보건국장은 "닥터헬기 교체는 단순한 장비 변경을 넘어 도민의 생명을 지키는 응급의료 안전망을 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라며 "소방본부와 의료기관 등 관계기관과 긴밀히 협력해 중형 닥터헬기가 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com