교육부, '제2차 교육시설기본계획' 발표…지역·미래 인프라로 학교 전환

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AI·탄소중립·지역상생 담은 3대 전략 추진

교육혁신지구·스마트학교·안전관리 고도화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 향후 5년간 교육시설 정책 방향을 담은 '제2차 교육시설기본계획(2027~2031)'을 수립·발표했다고 1일 밝혔다.

교육시설기본계획은 '교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률'에 따라 5년마다 수립되는 교육시설 분야 최상위 법정계획이다. 교육부는 이를 통해 정책 방향을 제시하고 매년 시행계획을 통해 구체적인 사업을 추진할 계획이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 계획은 학령인구 감소, 지역소멸 위기, 인공지능·디지털 전환, 기후위기 등 변화에 대응해 학교를 단순한 교육 공간이 아닌 '지역과 미래를 연결하는 핵심 인프라'로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

교육부는 '지역을 잇는 학교, 미래를 잇는 학교'를 비전으로 제시하고 ▲지역과 함께하는 학교 ▲미래교육을 구현하는 학교 ▲안심하고 머물고 싶은 학교 등 3대 전략목표를 중심으로 정책을 추진한다.

먼저 교육부는 학령인구 감소에 대응해 학교를 지역 성장 거점으로 전환한다. 비수도권을 중심으로 '교육혁신선도지역'을 지정해 지역 맞춤형 교육 생태계를 조성하고 대학은 인공지능(AI)·반도체·바이오 등 첨단 산업과 연계된 연구 거점으로 육성한다.

학교 시설도 지역사회에 개방해 복합 생활 공간으로 활용하고 폐교 활용 규제를 완화해 지역 맞춤형 활용을 확대할 방침이다.

미래교육 환경 조성도 강화한다. 교육부는 소그룹 토의, 프로젝트 학습, 자기주도학습 등이 가능한 유연한 학습공간을 확대하고 AI 실습실과 미디어 제작 공간, 스마트 도서관 등 첨단 교육 인프라를 구축한다. 국립대학에는 첨단 연구 장비와 공동연구소를 확충해 산·학·연 협력 기반을 강화할 계획이다.

탄소중립 교육환경 구축도 주요 과제로 추진된다. 2030년까지 국·공립 초중등학교에 태양광 설비를 확대 설치하고 에너지 관리 시스템을 도입해 학교의 에너지 효율을 높인다. 대학 역시 태양광과 에너지저장장치(ESS)를 활용한 에너지 자립형 캠퍼스로 전환을 추진한다.

이와 함께 노후 교육시설 증가에 대응해 안전관리 체계도 고도화한다. 모든 교육시설에 대해 정기 점검을 강화하고 사물인터넷(IoT)과 인공지능 기반의 스마트 안전관리 시스템을 도입해 위험 요소를 사전에 감지하도록 할 계획이다. 또 시설성능지수(FCI)를 활용한 데이터 기반 유지관리와 대국민 정보 서비스도 확대한다.

최교진 교육부 장관은 "이번 제2차 교육시설 기본계획은 단순한 시설 개선을 넘어 교육과 지역·산업의 연계, 기후위기 대응 등을 통합적으로 연결하는 미래 전략"이라며 "학생과 지역사회 모두가 체감할 수 있는 안전하고 지속 가능한 교육환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com