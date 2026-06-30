경기복지재단·경기도자살예방센터, 생명존중 금융복지 안전망 '협력'

경기도민의 금융복지 증진 및 생명존중 환경 조성을 위한 업무협약 체결

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기복지재단과 경기도자살예방센터가 불법사금융 피해와 과중한 채무 등으로 심리적 및 사회적 위기 상황에 처한 경기도민을 선제적으로 보호하고 금융과 복지 정신건강을 아우르는 종합 지원 체계 구축에 나섰다.

경기복지재단은 30일 경기도자살예방센터와 경기도민의 금융복지 증진 및 생명존중 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

경기복지재단과 경기도자살예방센터는 30일 도민의 금융복지 증진 및 생명존중 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다. [사진=경기복지재단]

최근 통계에 따르면 경제적 위기와 극단적 선택의 상관관계가 매우 밀접하게 나타났다. 경기도의 자살 위험군 심리부검 데이터 분석에 따르면 자살 위험군 중 '경제문제 중심 위험형'이 36.7%로 가장 높은 비중을 차지했으며 이들 중 90.4%가 극심한 부채 스트레스를 겪고 있는 것으로 분석됐다.

주택 임차 및 구입(28.7%), 생활비(23.3%), 사업 자금(20.0%) 등이 주요 원인으로 지목됐으며 경제문제 중심 고위험군의 51.6%는 사망 전 3개월 이내에 도움을 요청하지 않은 고립 상태로 나타났다.

이에 따라 양 기관은 협약을 통해 다양한 분야에서 적극적으로 협력하기로 했다. ▲ 종합 지원 및 연계 체계 구축: 경제적 문제로 자살 등 위기 상황에 놓인 도민에게 상담, 서비스 연계 및 정보를 제공하는 실질적 지원 ▲ 정보 공유 협력 강화: 불법사금융 피해 및 과중 채무 위기 도민의 조기 발견과 보호를 위한 관련 정보 공유 ▲ 교육 및 홍보 협력: 경기복지재단은 불법사금융 범죄 피해자 지원과 함께 경기도서민금융복지원센터를 통해 금융복지 상담 및 부채 해방을 위한 교육과 홍보를 제공 ▲ 종사자 역량 강화: 경제 위기 도민에 대한 사례 관리 역량을 높이기 위한 현장 종사자들을 위한 상호 교육 지원하기로 했다.

본 협약은 서명일로부터 2년간 유효하며 특별한 사유가 없는 한 만료 시점으로부터 1년씩 자동 연장돼 도민을 위한 지속적인 생명존중 복지안전망 역할을 수행할 예정이다.

경기복지재단과 경기도자살예방센터는 30일 도민의 금융복지 증진 및 생명존중 환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다. [사진=경기복지재단]

이용빈 경기복지재단 대표이사는 "불법사금융과 과중 채무는 개인의 문제가 아니라 도민의 생명을 위협하는 심각한 사회적 위기"라며 "재단이 운영하는 경기도서민금융복지지원센터의 전문성과 정신건강 인프라를 결합하여 도민이 절망적인 순간에 의지할 수 있는 촘촘한 금융복지 안전망을 완성하겠다"고 말했다.

윤미경 경기도자살예방센터장은 "경제적 부채 스트레스로 고립된 도민들이 적시에 도움을 받을 수 있도록 생명지킴이 교육을 확대하고 관계기관 종사자 역량을 높이겠다"며 "이번 협약이 경제 위기 도민들의 소중한 생명을 지키는 단단한 발판이 되기를 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com