목포시 "반도체 메가프로젝트 환영…역사적 기회, 반드시 잡겠다"

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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시가 800조원 규모 서남권 반도체 프로젝트에 맞춰 배후 거점도시 역할 강화에 나섰다.

목포시는 정부와 삼성전자, SK하이닉스가 추진하는 800조원 규모 '서남권 반도체 메가프로젝트'에 대해 환영 입장을 밝히며 첨단산업 지원 거점도시로 기능을 강화하겠다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 열리고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

해당 사업은 서남권을 제2 반도체 생산기지로 육성하기 위해 메모리 반도체 생산공장(팹) 4기를 구축하는 국가 전략사업이다. 대규모 민간 투자를 기반으로 국가 반도체 경쟁력 제고와 지역 균형발전을 동시에 겨냥한다.

목포시는 이번 사업을 계기로 서남권 비즈니스 허브이자 배후도시 역할을 확대한다는 방침이다. 교통·물류 중심지라는 입지를 활용해 기업 지원 인프라를 확충하고 컨벤션센터 등 마이스 기반 구축도 추진한다.

광역교통망 확충과 기업 지원 체계 정비에도 행정력을 집중한다. 30분 광역생활권 구축 흐름에 맞춰 접근성을 높이고 산업 연계를 강화하기 위한 조치다.

반도체 소재·부품·장비 기업 유치에도 속도를 낸다. 항만과 물류 인프라를 기반으로 산업 생태계 연계를 확대하고 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모한다.

정주 여건 개선도 병행한다. 주거·교육·의료·문화 인프라를 확충해 첨단산업 종사자와 가족이 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

목포시 관계자는 "이번 사업이 서남권 전반의 성장으로 이어질 수 있도록 배후 거점 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com