SK가스, 울산GPS 지분 49% 매각 완료...1.2조원 확보

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울산GPS 지분 49% 유동화 거래, 잔금 수취로 최종 종결

확보 재원 미래 성장 투자 및 재무구조 안정화에 활용

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK가스는 울산GPS 지분 49%를 스틱한투인프라 주식회사에 양도해 약 1조 2242억원을 확보했다고 30일 밝혔다. 거래 종결 이후에도 울산GPS 지분 51%를 보유해 최대주주 지위는 유지된다.

울산GPS는 SK가스가 약 1조 4000억원을 투자해 2024년 12월 상업 가동한 세계 최초 1.2GW 규모의 LNG·LPG 겸용 복합화력발전소다.

울산 GPS 전경 [사진=SK가스]

확보한 재원은 미래 성장사업 투자와 재무구조 안정화에 활용할 계획이다. 이는 단순한 자산 매각을 넘어, 다음 단계 성장으로 나아가기 위한 전략적 자산 재배치의 출발점이라는 측면에서 의미가 크다.

향후 SK가스는 LPG·LNG 트레이딩 역량과 기존 인프라 자산을 기반으로 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 방침이며, 구체적인 전략 방향은 올해 하반기부터 시장과 적극적으로 소통하며 공유해 나갈 계획이다.

SK가스 관계자는 "글로벌 에너지 시장은 중동 지정학적 리스크의 새로운 국면 진입과 AI 혁명에 따른 전력·에너지 지도의 구조적 재편에 직면해 있다"며, "SK가스는 이러한 패러다임 전환을 회사의 새로운 성장 도약의 기회로 삼아, 변화된 에너지 환경에 최적화된 사업 포트폴리오를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

tack@newspim.com