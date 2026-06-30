[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 30일

AI 핵심 요약beta
- 30일 뉴스핌 투데이 ANDA가 전력·전선업계와 규제, 증시 이슈를 묶어 전했다.
- 정부는 차량 2부제를 종료하고 이재명 대통령은 국무회의서 전면 해제를 언급했다.
- 홈플러스 회생 이슈와 동탄·기흥·구리 규제지역 추가도 다뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
30일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'4755조 메가프로젝트 숨은 승자'...전력·전선업계, 황금기 맞나 ▲정부, 차량 2부제 종료…李대통령 국무회의서 "그냥 다 풀자" ▲매그니피센트7, 6월에만 2조3천억 달러 증발…반도체로 대이동 ▲동탄·기흥·구리 규제지역 추가..."거래량 급감 속 집값 하락은 제한적" ▲회생·청산 갈림길 선 홈플러스 ..."매장·인력 줄여 1.2조 절감할 것" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
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