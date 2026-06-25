[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월25일

AI 핵심 요약beta
- 25일 투데이 ANDA가 삼성·SK 호남 투자 논쟁 등을 담았다
- 25일 뉴스레터는 메모리 양강 구도와 홍명보호 소식을 전했다
- 25일 김민석 총리 발언 등 주요 현안도 함께 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
25일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"팔 비틀기" vs "전략적 선택"...삼성·SK '호남 투자' 與野 충돌 ▲D램 1위 삼성, HBM 1위는 하이닉스…메모리 시장 '양강 구도' ▲홍명보호, 32강 자력 진출 무산...이제는 '경우의 수'에 운명 건다 ▲김민석 총리 "검찰 보완수사권 폐지, 정부 기본 입장으로 최종 정리" ▲쇄신파 '사퇴 요구' 일축한 장동혁...전당원 신임투표 열어놓은 까닭 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.