[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월24일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 24일 '투데이 ANDA' 경제 뉴스레터를 발행했다.
- 삼성·하이닉스 투자·서울 70대 버스 무임·북한군 귀순 등 핵심 기사를 묶었다.
- 연예·스포츠를 다룬 'K스타 월드스타'는 토요일마다 주 1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
24일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼성·하이닉스 '수백조 베팅'...호남·충청으로 반도체 영토확장 ▲서울 거주 70대 이상 노인, 버스 무임승차 가능해진다…시의회 조례 가결 ▲중부전선 철원서 북한군 1명 야간 귀순… "경계선 작업 병력 이탈 가능성" ▲김용범 "주택 문제 가장 어려워…닥치고 지어야" ▲'싱어게인' 출신부터 가요제 싹쓸이 인재까지…'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.