[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월23일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 23일 경제 중심 뉴스레터 ‘투데이 ANDA’를 발송했다.
- 이번 뉴스레터에는 코스피 급락·반도체 매물과 경찰 지휘부 공백·메시 세계기록 등 기사가 담겼다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 ‘K스타 월드스타’는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
23일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲코스피 급락에 서킷브레이커 발동…'반도체 매물 폭탄' ▲히든스테이지, 본선 스타트…첫 무대 뉴스핌TV서 26일 공개 ▲삼전닉스가 깬 성과급 상한...'8% 임금+성과급' 금융권 노사 대립 ▲경찰 지휘부 공백 장기화 우려…경찰청장 이어 국수본부장도 '대행 체제' 가나 ▲4개의 세계기록 깬 메시...기네스 "우린 새 역사 목격" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.