[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 18일

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

18일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼전닉스 쌍두마차에 코스피 사상 첫 '9000'선 돌파 ▲김민석보다 더 허리 숙인 정청래...李대통령, 鄭에게 "수고했습니다" ▲주식 판 돈으로 '서울 집' 샀다... 올해 강남 3구에만 1조 몰려▲빅테크 투자 제안 뿌리친 SK하이닉스, 美 ADR 상장 초읽기 ▲워시의 첫 FOMC 데뷔…금리보다 주목할 것은 '5개 태스크포스' 등 다양한 기사가 있습니다.

18일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.