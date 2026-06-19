[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 19일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 19일 경제·정책 등 알토란 기사 묶음 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발송했다
- 이날 뉴스레터에는 李대통령 발언·공공기관 평가·계엄 관련 재판·종합특검 수사 등 기사가 실렸다
- 뉴스핌은 이 밖에 토요일 오후 3시 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'도 주1회 발송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
19일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲李대통령 "당청, 하나이면서 남인 관계...여당은 포용적이고 개방적이어야" ▲뉴스핌 오디션 '마이 케이팝 스타', 22일부터 예선 진출자 영상 10팀씩 공개 ▲'S등급' 4년째 실종…낙제점 받은 공공기관 16곳으로 늘었다 ▲'군기누설' 김용현 1심 징역 3년…"위헌·위법 계엄, 선포 동력" ▲종합특검, '尹정부 수사무마' 검경 겨냥…이창수·이원석·윤희근 줄소환 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.