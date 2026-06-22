[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 22일

AI 핵심 요약beta
- 22일 뉴스핌 투데이 ANDA가 주요 경제이슈를 묶어 발행했다.
- 박성재 전 법무 선고, SK하이닉스 시총 1위가 담겼다.
- 미·이란 합의와 MS·금감원장 발언도 소개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
22일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'내란 가담' 박성재 前법무에 1심 징역 25년 선고·법정 구속 ▲SK하이닉스, 삼성전자 제치고 코스피 시총 1위 등극 ▲미·이란, 로드맵 도출...호르무즈 통행·레바논 충돌방지 합의 ▲나델라 MS CEO "소수 AI 독식 막겠다"... 中 '딥시크' 탑재 검토 ▲이찬진 금감원장 "삼전닉스 레버리지, 증권사 배만 불려...대책 마련 고심" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.