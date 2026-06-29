[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 29일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 29일 경제 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발행했다.
- 이 뉴스레터에는 이재용·최태원 AI·반도체 투자 등 주요 경제기사가 담겼다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
29일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲광주엔 반도체, 충청엔 HBM…이재용 'AI 속도전' 강조 ▲최태원 "반도체 2100조 투자…용인 완공 12년 앞당긴다"▲"국가영웅이라 부르고 싶어"... 李대통령, 이재용·최태원에 90도 인사 ▲적자 기업서 수익성 3위로…월가 "마이크론 목표가 2000달러" ▲"옆집 아저씨가 하루아침에 100억 자산가"...'AI 자본주의 시대' 열렸다 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.