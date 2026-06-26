[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월26일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 26일 경제 중심 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 오후 4시에 발행했다
- 이번 뉴스레터는 국방 AI·드론·우주, 김건희 1심, 한국 월드컵 32강 전망, 지역 투자 갈등, OPEC 변수 등을 다뤘다
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
26일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"AI·드론·우주가 국방의 미래"...'한국형 팔란티어' 5곳 키운다 ▲'매관매직' 김건희 1심 징역 7년 선고...디올백·금거북이 등 대가성 인정 ▲한국 32강행 '먹구름'...진출 확률 6위로 밀려 55%로 급락 ▲'호남 팹·충청 패키징' 대규모 투자 예고…TK 정치권 반발 ▲OPEC 균열 조짐에 유가 50달러 시대 오나…이라크 탈퇴 가능성에 시장 '긴장' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.