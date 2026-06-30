민주당 전남·광주 의원들 "800조 반도체는 미래 100년"

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삼성전자·SK하이닉스 반도체 팹 4기 전남·광주 투자 환영

"국민의힘, 지역갈등 조장, 사실왜곡 기업 흠집내기 즉각 중단하라"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남·광주 국회의원들은 30일 공동성명서를 내고 삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 규모 반도체 팹 4기 전남·광주 투자 계획에 대해 환영 입장을 밝혔다.

이들은 전날 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 대국민보고회'에서 발표된 이번 투자에 대해 "대한민국 반도체 산업의 미래 100년을 좌우할 역사적 결단"이라며 "AI 수요 증가에 대응하고 수도권 중심 생산체제를 전국으로 확장하는 국가 전략"이라고 평가했다.

민주당 전남광주 의원들 "삼성전자, SK하이닉스 800조 반도체 투자 환영" 공동성명서 발표. [사진=민주당전남도당] 2026.06.30 ej7648@newspim.com

이어 삼성전자와 SK하이닉스가 전남·광주 신규 생산기지와 용인 메가클러스터 조성 계획을 직접 발표하고 투자 배경과 로드맵을 제시했다며 "시장 전망과 전력·용수·인력·공급망 등을 종합적으로 고려한 기업의 자율적 경영 판단"이라고 강조했다.

의원들은 전남·광주에 대해 "즉시 착공 가능한 산업부지와 산업용수, 안정적인 전력망을 갖춘 투자 최적지"라며 GIST·전남대·한국에너지공과대 중심의 인재 생태계와 AI 데이터센터, NPU 기반 등도 강점으로 제시했다.

또 행정통합을 통해 연간 5조 원, 총 20조 원 규모 국가 지원이 산업단지와 전력·교통망, 정주여건 확충에 기여할 것이라고 밝혔다.

아울러 "국민의힘이 '기업 팔 비틀기', '호남 특혜' 등의 프레임으로 사실을 왜곡하고 지역 갈등을 조장하고 있다"며 "국가 전략을 흔드는 정치공세를 중단해야 한다"고 촉구했다. 이어 "용인과 전남·광주는 경쟁이 아닌 역할 분담 구조"라며 "반도체 생산 기반을 전국으로 확장하는 국가 프로젝트"라고 강조했다.

이들은 "규제 혁신과 세제 지원, 전력·용수 인프라 확충, 전문 인력 양성 등 입법과 예산 지원에 총력을 다하겠다"며 "국가 균형발전과 반도체 초강국 실현에 책임을 다하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com