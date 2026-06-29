"서남권 의견 따르겠다더니"…민형배 발언 책임론 직격

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정치권·주민 반발 확산 "무안청사 핵심기능 이행하라"

"약속 불이행 땐 정부와 국회 상대로 대응" 경고

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = "민형배 당선인, 공개 발언에 책임지고 합의문 이행하라. 두 번의 발언은 실수가 아니라 진심이다."

전남 서남권 정치권이 무안청사 기능 배치 합의 이행을 거듭 촉구하며 압박 수위를 높였다.

7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 전남 서남권 정치권과 주민들이 무안청사 기능 배치 합의 이행을 요구하며 집단 행동에 나섰다.

전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민관 합동대책위원회는 29일 전남도청 잔디광장에서 집회를 열고 "서남권 정치권과 지자체가 마련한 기능 배치 합의안을 즉시 이행하라"고 촉구했다.

강성휘 전남 목포시장 당선인 무안청사 기능배치 이행 촉구. [사진=조은정 기자] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

이날 행사에는 김산 무안군수 당선인, 강성휘 목포시장 당선인, 전남광주통합특별시의원 당선인, 무안군의원 당선인 등과 주민 300여명이 참석했다.

대책위는 "통합특별시는 광주와 전남이 함께 만드는 공동체"라며 "균형 발전과 행정 효율성을 위한 합리적 기능 배치가 필요하다"고 밝혔다.

이어 "통합특별시장 당선인이 업무공유회에서 서남권 의견을 수용하겠다고 두 차례 공개 발언한 만큼 책임 있는 이행이 뒤따라야 한다"고 강조했다.

대책위원장을 맡고 있는 김산 무안군수는 "당선인이 지난 23일 업무공유회에서 '서남권 정치인들이 의견을 모으면 따르겠다'는 취지의 발언을 두 차례 했다"며 "이를 믿고 국회의원과 7개 시군 단체장이 합의안을 마련해 공식 전달했다"고 말했다.

그는 "정치인의 공적 발언에는 책임이 따라야 하며 정치는 신뢰로 완성된다"고 강조했다.

전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민관 합동 대책위원회. [사진=조은정 기자] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

또 "무안은 20년간 77개 공공기관이 집적된 전남 행정 중심지로 균형발전을 이끌어 왔다"며 "행정 중심 기능이 다른 지역으로 이전할 경우 서남권은 인구 유출과 지역경제 침체 등 공동화 위기에 직면할 것"이라고 우려했다.

이어 "광주청사에는 민생 행정 기능을, 무안청사에는 정무·기획·인사·예산 등 기관 유지 기능을 두는 것이 합리적 배치"라고 밝혔다.

강성휘 목포시장 당선인은 자유발언에서 "전남과 광주 분리 이후 21년이 지났지만 서남권은 여전히 인구와 경제력에서 격차가 크다"며 "목포·무안·신안의 인구는 동북권 대비 2배 이상 적고, 광주와 비교하면 4배 수준의 격차가 난다"고 지적했다.

이어 "지역내총생산(GRDP) 역시 동부권 대비 최대 5배, 광주 대비 4배 수준으로 뒤처져 있다"며 "통합특별시는 내부 균형 발전 정책이 핵심"이라고 강조했다.

그러면서 "서남권에 행정 중심 기능을 배치해 계획·조정·예산·인사 기능을 두는 것이 균형 발전의 해법"이라며 "당선인이 밝힌 합의 수용 약속을 이행해야 한다"고 촉구했다.

대책위는 "민형배 당선인이 본인의 말을 지키지 않고 적반하장의 태도를 유지할 경우 정부와 국회 등을 상대로 대응에 나설 것"이라며 "약속 이행이 통합 성공의 출발점"이라고 밝혔다.

ej7648@newspim.com