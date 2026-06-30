진주시, 경남도 산불 예방·대응 평가 4년 연속 우수기관 선정

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도내 18개 시군 예방 활동 전반 평가

향후 예방 중심 체계 유지·역량 강화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 경남 산불 예방·대응 평가에서 4년 연속 우수기관에 이름을 올렸다.

사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

시는 경남도 주관 '2026년 산불 예방·대응 시군 평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다. 이는 지난 2023년 이후 4년 연속 선정된 것이다.

이번 평가는 도내 18개 시군을 대상으로 산불 예방 활동과 대응체계, 우수사례, 홍보·교육, 유관기관 협력 등 산불 업무 전반을 종합적으로 점검해 이뤄졌다.

시는 산불취약지역 집중 예찰과 산림 재난대응단·감시원 운영, 드론을 활용한 감시 등 예방 활동에서 높은 평가를 받았다. 산불 진화 시범훈련과 유관기관 합동훈련, 신속한 초동 대응체계 구축도 주요 평가 요소로 반영됐다.

산불 위험 시기에는 산불방지 대책본부를 운영하며 비상근무 체계를 유지하고 취약지역 순찰과 입산자 계도, 불법 소각 단속을 강화하는 등 선제 대응을 이어왔다.

소방서와 경찰, 군부대 등 관계기관과의 협력체계 구축과 현장 중심 훈련, 예방 캠페인도 평가에 반영됐다.

시는 향후에도 예방 중심의 산불 대응 체계를 유지하고 현장 대응 역량을 강화해 산림 피해를 최소화한다는 계획이다.

news2349@newspim.com