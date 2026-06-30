밀양시, 상반기 적극행정 우수 공무원 5명 선정…김경화 주무관 최우수상

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시장 표창과 인센티브로 보상

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 적극행정 문화 확산을 위해 우수공무원 선정하고 인센티브를 제공한다.

시는 지난해 12월부터 올해 상반기까지 추진된 적극행정 사례를 대상으로 '2026년 상반기 적극행정 우수공무원'을 최종 선발했다고 30일 밝혔다. 시는 부서 추천, 온라인 시민투표, 공무원 실무심사, 인사위원회 심의 등을 거쳐 수상자를 확정했다.

경남 밀양시가 선정 2026년 상반기 적극행정 우수공무원. 왼쪽부터 인구정책담당관 김경화 주무관, 관광진흥과 김미정 주무관, 건강증진과 김성은 모자보건담당, 건설과 박진순 건설행정담당, 나노융합과 이명순 나노융합팀장[사진=밀양시] 2026.06.30

최우수상은 인구정책담당관실 김경화 주무관이 맡았다. 김 주무관은 10년 넘게 추진이 지연되던 한국폴리텍대학 밀양캠퍼스 설립 사업과 관련해 중앙부처와 관계기관을 지속 설득해 총사업비 458억 원 승인을 이끌어낸 공로를 인정받았다. 그간 표류하던 캠퍼스 설립에 재추진 계기를 마련했다는 평가다.

우수상은 관광진흥과 김미정 주무관이 수상했다. 김 주무관은 밀양아리랑대축제에 시 최초로 1천 대 규모 불꽃 드론 쇼를 도입해 야간 프로그램을 강화했다. 이를 통해 축제 방문객을 늘리고 지역 소비를 확대하는 데 기여한 점이 평가 대상이 됐다.

장려상은 두 건이 선정됐다. 건강증진과에서 모자보건 업무를 맡고 있는 김성은 담당은 출산지원 정책을 손질해 지원 범위와 내용을 넓히고 이에 기반한 출산 환경 개선을 통해 출생아 수 증가에 기여한 사례로 이름을 올렸다.

건설과 박진순 건설행정담당은 건설기계조종사면허 정기적성검사 미수검자에 대한 구제 방안을 마련해 제도 운영상 사각지대를 줄이고 시민 불편을 덜어낸 점을 인정받았다.

혁신상은 나노융합과 이명순 나노융합팀장이 수상했다. 이 팀장은 2년간 분양이 정체됐던 밀양 국가산업단지를 대상으로 기업 수요에 맞춘 투자유치 활동을 펼쳐 2079억 원 규모 투자를 이끌어냈다. 이 과정에서 국가산단 분양률 50.8%를 달성해 지역 산업기반 확충에 기여했다.

시는 선정된 공무원에게 시장 표창과 함께 포상금, 성과상여금 우대, 실적 가점, 포상 휴가 등 인센티브를 제공할 계획이다.

news2349@newspim.com