GH, 중증장애인생산품 구매 대폭 확대·맞춤형 일자리도 매칭

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한국장애인개발원과 업무협약(MOU) 체결...사옥 및 보유 상가에 중증장애인 채용카페 입점 추진

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 서울 영등포 한국장애인개발원에서 한국장애인개발원과 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

업무 협약 후 기념촬영 모습. [사진=GH]

GH는 이번 협약에 따라 부지조성, 건축 등 개발사업 과정에 필요한 건설 자재와 안전용품은 물론 시설관리 용역에도 중증장애인생산품 구매를 대폭 확대하기로 했다.

공사는 이번 판로 확대가 중증장애인 생산 시설의 안정적인 수익 창출을 돕고 실질적인 지역사회 자립 기반을 마련하는 동력이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 협약은 단순히 사무용품을 구매하던 기존 수준에서 벗어나 GH의 핵심 사업인 공공주택 건축 및 도시개발 과정에 중증장애인생산품 구매를 직접 접목했다는 점에서 의미가 크다.

GH는 또 사옥 및 GH 보유 상가 등에 중증장애인 채용카페 '아이갓에브리씽(I got everything)'과 장애인 편의점('CU 함께가게') 입점을 추진할 방침이다.

이와 함께 임대주택 입주 관리와 주거복지사업 행정지원 등 공사 사업과 연계한 맞춤형 일자리도 발굴해 매칭한다.

김용진 GH 사장은 "이번 협약은 GH가 만들어가는 주택 및 도시에 '상생과 포용'의 가치를 폭넓게 구현하는 전환점이 될 것"이라며, "앞으로도 선도적인 ESG 경영 실천을 통해 지역사회 구성원 모두가 함께 누릴 수 있는 혁신적인 주거 환경을 조성해 나가겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com