한경국립대 '맞춤형 진로탐색 프로그램' 운영

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교는 안성캠퍼스에서 안성고 재학생을 대상으로 맞춤형 진로탐색 프로그램을 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 프로그램은 국립대학의 교육 자원을 활용해 지역 장애학생들에게 대학 진학과 전공 선택에 필요한 정보를 제공하고 고등교육에 대한 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

한경국립대(안성‧평택), '맞춤형 진로탐색 프로그램' 운영 모습[사진=한경국립대]

이날 행사에는 안성고 학생과 교사, 한경국립대 정보보안전공 교수, 재학생 멘토 등 20여 명이 참여했다.

참가자들은 대학의 장애학생 지원제도를 안내받고 캠퍼스 주요 편의시설과 중앙도서관을 둘러보며 대학생활을 체험했다.

이어 정보보안전공 교수의 진로 특강과 재학생 멘토가 참여하는 선배와의 대화를 통해 인공지능 등 미래 유망 분야와 대학생활에 대한 궁금증을 해소했다.

김찬기 한경국립대 총장은 "교육의 사회적 책무를 실천하기 위해 지역사회 연계 프로그램을 확대하고 있다"며 "지역 청소년들이 꿈을 키울 수 있도록 진로·진학 지원을 지속하겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com