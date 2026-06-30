순천시, 폐보도블록 재활용 보도블록 시민에 무상 제공

AI 핵심 요약beta
- 순천시가 30일 공원 정비로 나온 보도블록을 시민에게 무상 제공했다.
- 폐기 대상 보도블록을 재활용해 폐기물과 처리비·운반비를 줄였다.
- 시민이 재사용 자재를 직접 활용하도록 해 생활편의와 자원순환 참여를 높였다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천시가 공원 정비 과정에서 발생한 보도블록을 시민에게 무상 제공해 예산 절감과 자원순환을 동시에 추진했다.
순천시는 공원 정비사업 과정에서 발생한 재사용 가능한 보도블록을 시민에게 무상으로 제공했다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 폐기 대상이던 콘크리트 보도블록을 재활용해 폐기물 발생을 줄이고 자원 활용도를 높이기 위해 추진됐다.
시는 실·과·소 및 읍·면·동을 통해 수요조사를 실시한 뒤 신청자를 모집해 보도블록을 배부했다. 반출은 신청자별 시간대를 지정해 안전하게 진행됐다.
이로 인해 폐기물 처리량 감소와 함께 처리비 및 운반비 절감 효과를 거뒀으며 건설폐기물 감축과 자원 재활용에도 기여한 것으로 나타났다.
또 시민이 재사용 자재를 직접 활용할 수 있도록 해 생활 편의를 높이고 자원순환 참여를 확대하는 계기도 마련됐다.
시 관계자는 "재사용 자재 활용을 통해 예산 절감과 환경 보호 효과를 동시에 거뒀다"며 "앞으로도 자원순환 행정을 지속 확대하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com