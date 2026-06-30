전주시, 상반기 지방세입 3883억 원 확보

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특별징수·공유재산 매각…지난해보다 367억원 증가

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 올해 상반기 적극적인 세정 활동을 통해 지난해 같은 기간보다 367억 원 증가한 3883억 원의 지방세입을 확보했다고 30일 밝혔다.

전주시 지난 5월 말 기준 지방세입은 시도세와 특별회계를 포함해 총 3883억 원으로 집계됐다. 이 가운데 지방세는 2511억 원으로 72억 원 증가했고 세외수입은 1372억 원으로 295억 원 늘었다.

전주시 5월말 세입 현황[사진=전주시] 2026.06.30 lbs0964@newspim.com

시는 지난 3월부터 5월까지 상반기 체납세 특별징수기간을 운영해 지방세 44억 원과 세외수입 30억 원 등 총 74억 원을 징수하며 목표액 71억 2000만원 대비 103.8%의 실적을 달성했다.

이를 위해 전 부서가 참여하는 특별징수 활동을 전개하고 체납고지서와 압류예고서, 납부안내문 등 17만 4000여 건을 발송했다.

또 시와 구청, 동 주민센터 간 협업체계를 구축해 고액 체납자는 시에서 소액 체납자는 구청과 동 주민센터에서 전담 관리했으며 전화와 문자메시지, 현장 실태조사를 병행하는 책임징수제를 운영했다.

시는 재산 조회를 통해 신규 취득 재산과 예금 등 1만679명에 대해 추가 압류를 실시하고 실익 있는 재산 16건은 공매를 의뢰했다. 고액 체납자 명단 공개와 출국금지, 단수 처분 등 행정제재도 병행했다.

특히 1000만원 이상 고액·고질 체납자 5명을 대상으로 가택수색을 실시해 납세 보증을 확보하고 귀금속과 고급 시계, 명품 가방 등 동산 24점과 현금 180만원을 압류했다.

자동차세와 자동차 관련 과태료 체납 차량에 대해서는 15개 영치반을 운영해 번호판을 영치한 결과 469대 차량에서 1억7000만원을 징수했다.

경기 침체와 부동산 거래 감소에도 적극적인 공유재산 매각을 추진해 에코시티 공공청사 부지매각을 완료하면서 전년보다 236억원의 세입을 추가 확보했다. 도로사용료 정상화와 체육시설 이용객 증가, 주차요금 및 장사시설 사용료 현실화 등을 통해서도 7억원의 세입을 늘렸다.

시는 지난 2월부터 운영 중인 '숨은 세원발굴 조사단'을 통해 탈루세원 발굴에도 성과를 거뒀다. 시청과 완산·덕진구청 3개 반 5개 팀, 34명의 조사인력을 투입해 과점주주 취득세와 감면 부동산 등을 조사한 결과 법인 세무조사와 누락 세원 조사 등을 통해 총 12억4000만원을 추징하며 상반기 목표액 10억원을 초과 달성했다.

시는 하반기에도 고액·고질 체납자에 대한 강력한 체납처분과 함께 오는 8월부터 11월까지 체납관리단을 운영해 맞춤형 징수 활동을 이어갈 계획이다.

또 정기분 지방세 징수율을 1% 높여 17억원의 세입을 추가 확보하기 위해 과세자료 정비와 카카오톡 채널, 사회관계망서비스(SNS), 버스정보시스템(BIS) 등을 활용한 홍보도 강화할 방침이다.

최현창 전주시 기획조정실장은 "지방세입은 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 뒷받침하는 소중한 자주재원"이라며 "하반기에도 체계적인 세입 확보 전략과 공정한 과세 행정을 통해 지속가능한 재정 기반 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com