고창군자원봉사센터, 착한 한끼 나눔 행사 개최…어르신 봉사

AI 핵심 요약beta
- 고창군자원봉사센터가 29일 어르신 300여명에 한끼 나눔을 했다.
- 전북자원봉사센터 주최로 전문봉사와 문화공연을 함께 진행했다.
- 센터는 지역단체와 나눔활동을 꾸준히 확대하겠다고 했다.
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[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군자원봉사센터가 취약계층 어르신들에게 따뜻한 식사와 다양한 봉사활동을 제공하며 지역사회 나눔문화 확산에 나섰다.
고창군자원봉사센터는 지난 29일 고수복합문화체육센터에서 '2026 함께 전북 착한 한끼 나눔' 행사를 열었다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 전북자원봉사센터가 주최하고 고창군자원봉사센터가 주관했다. 고수면 어르신 등 300여 명에게 식사를 제공하고 전문봉사와 문화공연을 함께 진행했다.
행사에는 북경반점과 고수면 새마을부녀회 푸드봉사단을 비롯해 인체상응반응요법회 재향군인회 고창자연놀이학교 대한어머니회 등 전문봉사단이 참여했다.
또 고창고고장구예술단과 고창모양민요단을 포함한 자원봉사자 50여 명이 힘을 보태 식사 지원과 체험 프로그램을 운영했다.
이동급식차량을 활용한 짜장면 나눔과 귀반사 이혈 이침 안마 원예치유 네일케어 등 다양한 전문봉사가 진행됐다. 고고장구와 민요 공연도 마련돼 어르신들에게 즐거운 시간을 선사했다.
고창군자원봉사센터는 "지역 자원봉사단체가 함께 참여해 어르신들에게 따뜻한 한 끼와 정서적 위로를 전할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 확대하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com