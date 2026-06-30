민경선 고양특례시장 당선인, 일산IC~호수로 직결램프 신설 추진

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직결램프 신설로 교통량 분산...병목현상 완화

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 민경선 고양특례시장 당선인이 대표적 출퇴근 병목 구간으로 꼽히는 일산IC와 장항IC의 교통 정체 해소를 위해 개선 방안 마련에 나섰다.

민경선 고양시장 당선인이 일산IC 현장에서 직결 램프 설치 방안을 살펴보고 있다.[사진=고양시]

30일 고양시에 따르면 민 당선인은 일산 IC와 장항 IC 일원을 방문해 일산 IC~호수로 직결 램프 설치, 장항 IC~호수로 좌회전 차로 추가 설치 방안을 논의했다.

수도권 제1순환고속도로 일산 IC에서 중앙로 일산 방향으로 진입하는 구간은 상습적인 정체가 발생하는 병목 구간이다.

일산 IC를 빠져나와 중앙로 본선으로 합류하려는 차량들과 중앙로 본선 차량이 짧은 구간 내에 얽히기 때문이다.

특히 백석동 호수로 방향 좌회전 차로로 진입하려는 차량들은 도로를 가로질러 가기 때문에 차로 변경에 따른 엇갈림 현상이 발생한다.

민 당선인은 일산 IC 덕양 방면 램프에서 호수로로 이어지는 직결 램프를 신설해 중앙로(일산 IC~백마 주유소 사거리) 일원의 교통 정체 유발 요인을 해소하는 방안을 검토 중이다. 향후 타당성 조사 용역을 추진할 계획이다.

또한 향후 양방향 통행 수요 발생 가능성을 고려한 양방향 통행 계획도 비교 검토할 예정이다. 일산 IC~호수로 연결로 신설에 필요한 사업 승인 및 사업비 부담 등 관계 기관 협의도 추진할 방침이다.

민 당선인은 "교통 체증은 출퇴근 시간 증가로 이어지고 시민들의 삶의 질을 떨어뜨리는 요인이 된다"며 "현장에서 실무자들과 함께 머리를 맞대고 해결책을 논의해서 새로운 아이디어와 해결 방법을 모색하고 적극적으로 시민들의 문제를 해결해 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com