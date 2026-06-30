사업체 종사자 3개월 연속 20만명대 증가…보건사회복지가 견인

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노동부, 5월 사업체노동력조사 결과 발표

실질임금 전년比 1.0% 감소한 337만7000원

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 전국 사업체 종사자 수가 3개월 연속 전년 동월 대비 20만명대 증가한 것으로 나타났다. 보건업 및 사회복지서비스업은 11만4000명 늘면서 전체 증가세를 견인했다.

고용노동부가 30일 발표한 '2026년 5월 사업체노동력조사 결과'에 따르면 지난달 전국 사업체 종사자 수는 2070만1000명으로 전년 동월보다 20만2000명(1.0%) 증가했다.

사업체 종사자 증가 폭이 20만명대를 기록한 것은 연속 3개월째다. 사업체 종사자 증가 폭은 올해 1월 18만1000명, 2월 16만4000명, 3월 22만명, 4월 22만8000명, 5월 20만2000명을 기록했다.

2026년 5월 사업체노동력조사 결과 [자료=고용노동부]

산업별로는 보건·사회복지업에서 11만4000명(4.4%) 늘면서 가장 큰 증가 폭을 보였다. 이어 금융 및 보험업 3만2000명(3.7%), 공공행정·국방 및 사회보장행정 2만6000명(2.7%) 순이었다.

도매 및 소매업 종사자는 2만6000명(-1.2%) 감소했다. 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업은 8000명(-2.2%), 건설업은 3000명(-0.2%) 줄어든 것으로 나타났다.

지난 4월 기준 근로자 1인당 월평균 명목임금은 403만1000원으로 전년 동월보다 6만1000원(1.5%) 증가했다.

물가 수준을 반영한 1인당 월평균 실질임금은 337만7000원으로 지난해 같은 달보다 3만5000원(-1.0%) 감소했다.

임금은 금융 및 보험업(826만4000원)에서 가장 높았고, 전기·가스·증기 및 공기조절공급업(614만7000원)이 뒤를 이었다.

2026년 5월 사업체노동력조사 결과 [자료=고용노동부]

숙박 및 음식점업은 234만1000원으로 가장 낮았다. 사업시설관리·사업지원 및 임대 서비스업도 284만9000원으로 숙박음식점업 다음으로 낮았다.

1인당 월평균 근로시간은 163.8시간으로 집계됐다. 전년 동월보다 1.7시간(-1.0%) 줄어든 수준이다.

수도·하수 및 폐기물처리·원료재생업(181.9시간)과 제조업(181.3시간) 종사자는 월평균 180시간 이상 일한 것으로 나타났다.

건설업과 교육서비스업은 각각 월평균 근로시간 134.8시간, 141.0시간을 기록했다.

sheep@newspim.com