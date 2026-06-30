용인특례시 '용인 에코타운' 준공…하수 처리 용량 7만8000t

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 포곡읍 용인레스피아 지하에 조성한 통합 환경시설 '용인 에코타운'을 준공하고 오는 7월부터 본격 가동에 들어간다.

30일 용인시에 따르면 에코타운은 2016년 에코타운 조성사업 타당성 조사 용역을 시작한 뒤 약 10년에 걸친 추진 끝에 완공됐다.

용인에코타운 전경.[사진=용인시]

에코타운은 용인레스피아 지하 5만1046㎡ 부지에 하루 2만2000t 규모의 2단계 하수처리시설을 증설해 기존 5만6000t이던 시 전체 하수처리용량을 7만8000t으로 확대했다.

하수처리 과정에서 발생하는 슬러지를 자원으로 활용하기 위한 슬러지 자원화시설도 함께 들어섰다.

이 시설은 슬러지를 건조해 하루 약 220t을 연료로 사용할 수 있도록 설계됐다.

또 음식물 쓰레기 등 유기성 폐자원을 사료·퇴비로 재활용하거나 바이오가스로 전환하는 유기성 폐자원 바이오가스화 시설도 구축됐다. 이 시설의 하루 처리용량은 250t이다.

지상에는 야구장 1면, 국제 규격 축구장 2면 등 체육시설과 지하 1층·지상 2층 규모의 주민편익동에는 다목적 체육관, 야외무대 등 문화·체육시설이 들어섰다.

용인 에코타운은 단일 통합 시설에서 하수와 폐기물을 함께 처리하는 구조로 그동안 민간 위탁 형태로 진행해 온 음식물 쓰레기 처리 비용 절감 효과가 기대된다.

유기성 폐자원 바이오가스화 시설에서 생산되는 가스는 경기도 공모사업으로 선정된 '미니수소도시'의 수소 생산용으로 제공되고 슬러지 자원화시설에서 발생하는 열에너지도 에코타운 내에서 재활용하는 등 폐자원 이용 효율을 극대화하도록 설계됐다.

총 사업비는 2848억원이 투입됐으며 시와 민간사업자가 손익을 공유하는 손익공유형 민간투자(BTO-a) 방식으로 추진됐다. 사업 시행사는 포스코이앤씨, 현대건설 등 11개사가 공동 출자한 휴먼에코랜드㈜가 맡았다.

이상일 용인시장은 2022년 12월 중앙정부와 국회를 잇달아 방문해 에코타운 조성 필요성을 설명하며 당초 30억원이던 정부예산을 두 배로 증액해 줄 것을 요청했고 정부는 2023년 예산안에 60억원을 최종 반영했다.

이 가운데 유기성 폐자원 바이오가스화 시설에는 50억원, 국비 지원 대상에서 제외돼 있던 슬러지 자원화시설에는 10억원이 새로 배정돼 시의 재정 부담을 줄였다.

이 시장은 공사 현장을 여러 차례 방문해 진행 상황을 점검하고 주민 의견을 청취하는 등 시민과의 소통에도 나섰다. 시는 에코타운 건립 과정에서 주민 의견 최대 반영을 원칙으로 삼았다고 밝혔다.

이 시장은 "용인 에코타운 준공까지 약 10년의 시간이 걸렸다. 주민들이 긴 시간 악취로 고생한 점에 대해 송구한 마음"이라며 "오래 기다린 만큼 하수처리시설 등을 친환경적으로 가동하고 주민친화시설도 시민 누구나 혜택을 누리도록 효율적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.

또 "용인 에코타운 준공으로 하수처리용량이 대폭 늘어난 만큼 처인구 일대 공동주택, 산업단지 등 도시개발사업도 더욱 속도를 높여 용인 균형발전의 기틀을 마련하겠다"고 강조했다.

seraro@newspim.com