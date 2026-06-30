박상인 부산 강서구청장 당선인, 재난시설·공약 현장 점검 나서

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장마철 대비 안전 대책 검토

공약 이행 계획 실현 가능성

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 출범을 앞둔 박상준 강서구청장 당선이 재난 예방 시설과 주요 공약 사업지를 잇따라 방문하며 현장 점검에 나섰다.

박상준 당선인과 인수위원회는 구민 안전을 최우선 과제로 삼고 장마철 집중호우와 침수 피해 등에 대비하기 위해 강서구 재난 예방 시설과 공약 사업 현장을 잇달아 살폈다고 30일 밝혔다.

​박상준 강서구청장 당선인과 인수위원회가 민선 9기 본격적인 출범을 앞두고, 구민의 안전을 최우선으로 한 현장 중심 행보에 나서고 있다.[사진=강서구청장직 인수위원회] 2026.06.30

박 당선인은 지난 26일 오후 강서구 핵심 재난 예방 시설인 녹산배수펌프장을 찾아 배수 펌프와 관련 설비의 가동 상태를 확인했다. 현장에서 시설 운영 현황과 비상 대응 절차를 점검하고 관계자들에게 집중호우 등 자연재해에 대비한 상시 점검과 신속 대응 체계 유지에 힘써달라고 주문했다.

인수위는 이어 29일 오후 공약 이행 방안을 검토하기 위해 주요 사업 현장을 직접 방문했다. 위원들은 공약의 타당성과 실현 가능성을 현장에서 확인하고 사업 추진 과정에서 필요한 보완 사항을 논의했다.

이날 인수위는 강동동 대사초등학교를 찾아 학생들의 통학 안전과 지역 교통 여건을 함께 고려한 진입도로 개설 방안을 논의했다. 학생들이 보다 안전하게 등하교할 수 있는 통학로 확보와 인근 주민의 차량 통행 불편을 줄이기 위한 구체적 방안에 대해 학교와 관계 부서 의견을 청취했다.

서낙동강 제방 축조 예정 구간을 찾아 장마철 침수 피해 예방을 위한 제방 설치 필요성과 공사 추진 방향을 점검했다. 인수위원회는 제방 축조 계획과 주변 지형·배수 여건을 살피며 관계 부서와 현장 의견을 나누고, 향후 구정 운영 계획 수립에 참고할 사항을 정리했다.

박상준 당선인은 "구정의 시작은 무엇보다 구민의 안전을 지키는 것에서 출발해야 한다"며 "구민들께 약속한 공약을 다시 점검하고 현장의 목소리를 반영해 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com