부산교육청, AI 활용 '교직원 업무경감 대책' 발표…행정 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 30일 AI·디지털 활용해 교직원 업무경감 대책을 발표했다
- 법정의무연수 확인을 전산화해 자동화하고 AI 챗봇 챗BSSS로 자료검색과 질의응답을 지원한다
- 기안문 샘플서식 400여종을 K-에듀파인에 탑재해 공문서 작성 부담을 줄이겠다고 밝혔다
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교육활동 집중도 증대 환경 조성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 AI·디지털 기술을 활용한 교직원 업무경감 대책을 발표했다.
부산시교육청은 법정의무연수 자동화, AI 챗봇 도입, 기안문 서식 제공 등을 핵심으로 한 교직원 업무경감 대책을 추진한다고 30일 밝혔다.
이번 대책은 반복 행정업무를 줄이고 교육활동 집중도를 높이는 데 초점을 뒀다. 교직원이 의무적으로 이수해야 하는 법정의무연수 확인 절차를 전산화해 자동화한다.
기존 이수증 출력과 취합, 보고 등 수작업 중심 절차를 줄여 현장 행정부담을 경감할 계획이다.
AI 기반 업무지원도 강화한다. 교육청 지침과 매뉴얼, 감사사례 등을 학습한 AI 챗봇 '챗BSSS'를 학교지원 통합포털 '부산학교지원서비스(BSSS)'에 탑재해 자료 검색과 질의응답을 지원한다.
공문서 작성 부담을 줄이기 위한 지원도 포함됐다. 학교에서 자주 사용하는 기안문 샘플서식 400여 종을 제공하고, 교육청 행정시스템 K-에듀파인에 탑재해 접근성과 활용성을 높인다.
김석준 교육감은 "AI·디지털 대전환 시대에 선제적으로 대응하고 수업과 생활지도 등 교육활동의 본연에 더욱 전념할 수 있는 학교 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com