임병택, 민선9기 제15대 시흥시장 취임식 7월 1일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기 시흥시는 7월 1일 시청 늠내홀에서 임병택 민선9기 제15대 시흥시장 취임식을 개최한다.
- 취임식은 민선7·8기 성과를 바탕으로 새로운 4년 시정 출범과 시흥 비전을 시민에게 알리는 자리다.
- 임 시장은 취임사에서 '대한민국 대표도시 K-시흥 완성'을 목표로 미래 전략·민생 행정·균형발전 방향을 제시할 계획이다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 7월 1일 오전 10시 시청 늠내홀에서 '민선9기 제15대 시흥시장 임병택 취임식'을 개최한다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 새로운 4년 시정의 출발을 공식화하는 자리로 민선9기의 출범을 시민에게 알리기 위해 마련됐다.
취임식은 민선7기와 8기의 성과를 기반으로 시흥의 발전을 약속하는 의미를 지니고 있으며 행사 공간이 협소해 시민을 대거 초청하지 못하게 되면서 의전과 형식이 간소화될 예정이다. 시 관계자는 이에 대해 시민의 양해를 구했다.
행사는 '시흥'의 이름에 담긴 '새로운 흥의 시작'을 주제로 시흥시립전통예술단과 김시영 밴드의 합동 공연으로 시작된다. 이어 지난 8년 동안의 성과와 향후 시흥의 비전을 담은 영상이 상영될 예정이다.
임병택 시장은 취임 선서를 통해 시민에 대한 책임감과 공직자로서의 의무를 다짐하고 취임사에서는 '대한민국 대표도시 K-시흥 완성'을 목표로 한 미래 전략과 민생 중심 행정, 균형발전 정책 방향을 제시할 계획이다.
행사 당일에는 이재명 대통령의 축하 메시지가 전달되며 지역 예술인 강애리자와 시립합창단의 공연이 이어진다. 이는 시민과의 화합과 축하의 의미를 더할 예정이다.
임병택 시흥시장은 "지난 8년간 시흥시는 시의 가치를 높이는 데 집중하며 성과를 이뤄왔다"며 "주어진 기회를 바탕으로 중단 없는 시흥 발전을 이어가고 '대한민국 대표도시 K-시흥'을 반드시 완성하겠다"고 포부를 밝혔다.
1141world@newspim.com