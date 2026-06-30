모나용평, 버치힐CC 대중형 골프장으로 운영

AI 핵심 요약beta
- 모나용평이 30일 버치힐CC를 대중형 골프장으로 전환했다.
- 회원 외 일반 고객도 이용 가능해 접근성과 체류형 관광 수요를 늘린다.
- 총 45홀 골프 인프라와 대관령 자연환경으로 골프·휴양 리조트 경쟁력을 강화한다.
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KLPGA 개최 코스 기반…골프장 접근성 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사계절 프리미엄 리조트 모나용평은 버치힐CC를 기존 회원제 골프장에서 대중형 골프장으로 전환해 운영한다고 30일 밝혔다.
이번 전환으로 버치힐CC는 회원뿐 아니라 일반 고객도 이용할 수 있는 대중형 골프장으로 운영된다. 회사는 이를 통해 이용객 접근성을 높이고 골프와 휴양을 결합한 체류형 관광 수요 확대에 나설 계획이다.
회사에 따르면 버치힐CC는 KLPGA 대회 개최 이력을 보유한 모나용평의 대표 골프장으로, 코스 품질과 자연경관을 바탕으로 운영돼 왔다. 자연 지형을 활용한 코스 설계와 대관령 일대의 자연환경을 갖춘 것이 특징이다.
특히 대관령 고지대에 위치해 한여름에도 비교적 선선한 기후에서 라운드를 즐길 수 있으며, 골프와 휴양을 함께 즐길 수 있는 입지 여건을 갖추고 있다.
모나용평은 현재 버치힐CC 18홀과 용평CC 18홀, 용평9 9홀 등 총 45홀 규모의 골프장을 운영하고 있다. 회사는 이번 버치힐CC의 대중형 전환을 계기로 골프장 이용 편의성을 높이고 다양한 코스를 기반으로 골프 리조트 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
모나용평 관계자는 "버치힐CC의 대중형 전환으로 보다 많은 고객들이 코스를 이용할 수 있게 됐다"며 "총 45홀 규모의 골프 인프라와 대관령 자연환경을 바탕으로 골프와 휴양, 관광을 연계한 체류형 리조트 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com