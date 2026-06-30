핑거 '파로스 ERP', AT 자격시험 공식 프로그램 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 임팩트테크 전문기업 핑거의 클라우드 서비스 '파로스 ERP'가 한국공인회계사회의 AT(AccountingTechnician) 자격시험 공식 실무 프로그램으로 선정됐다고 30일 밝혔다. 제93회 AT 자격시험부터 적용될 예정이다.

AT 자격시험은 한국공인회계사회가 주관하는 국가공인 회계·세무 자격시험으로, 회계·세무분야의 실무 역량을 평가한다. 회사에 따르면 파로스 ERP는 회계 및 세금신고 기능의 완성도, 수천 명이 접속하는 수험 환경에서의 운영 안정성, 다양한 사용자계층을 고려한 사용자 편의성 등에서 인정받았다.

파로스 ERP는 핑거의 금융 IT 및 SaaS 서비스 개발 역량과 회계·세무 전문성을 바탕으로 개발한 클라우드 ERP 솔루션이다. 회계·세무를 중심으로 인사·급여, 재고·영업 등 기업 운영에 필요한 핵심 기능을 통합 제공한다.

또한 전표 입력부터 장부 작성, 결산, 재무제표 작성, 세금 신고까지 회계 업무 전반이 하나의 흐름처럼 유기적으로 연결되는 것이 특징이다. 입력된 데이터를 기반으로 관련 기능이 자동 연계돼 업무 효율성과 정확성을 높일 수 있으며, 수험생은 자격시험 준비 과정에서 실제 기업의 회계·세무 업무 흐름을 자연스럽게 이해하고 익힐 수 있다.

(왼쪽부터) 한국공인회계사회 정보화전략본부장 김태식, 상근대외협력부회장윤창호, 상근행정부회장 김동철, 선출부회장 문병무, 한국공인회계사회 최운열 회장, 핑거 안인주 대표이사, 핑거 서비스본부장 성왕선, 핑거 서비스부본부장 김홍규, 한국공인회계사회 상근연구부회장 조연주. [사진=한국공인회계사회, 핑거]

파로스 ERP는 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저만으로 이용 가능한 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 운영체제와 관계없이 동일한 환경에서 학습과 시험 준비가 가능해 비대면 시험 환경에 적합하며, 교육기관은 별도의 설치 및 유지관리 부담을 줄일 수 있다. 직관적인 UI와 사용자 중심 설계를 적용해 ERP를 처음 접하는 학습자도 쉽게 활용할 수 있다.

안인주 핑거 대표이사는 "AT 자격시험 공식 실무 프로그램 선정은 파로스 ERP가 국가공인 회계·세무 자격시험에 활용될 수 있을 만큼 회계 기능의 완성도와 서비스 품질을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 안정적인 클라우드 환경과 지속적인 기능 고도화를 통해 수험생과 교육기관 모두가 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고, 회계·세무 교육과 기업 실무를 잇는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com