핑거-코스콤, 금융투자업 AI 전환 협력

AI 핵심 요약beta
- 핑거와 코스콤이 22일 금융투자업계 AI전환 MOU를 체결했다
- 양사는 원장·투자정보 기반 AI서비스를 공동개발하고 금융투자사 업무효율과 신서비스 창출을 지원한다
- 향후 PoC와 단계적 사업화를 통해 AI전환 서비스 고도화·공동마케팅·기술지원을 확대할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융IT 및 SaaS 전문 기업 핑거가 자본시장 IT 전문 기업 코스콤과 금융투자업계의 AI 전환 사업을 공동으로 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 협약을 통해 금융투자업권의 원장 및 투자정보 데이터를 기반으로 한 AI 서비스를 공동으로 개발하고 사업화하기로 했다. 코스콤이 보유한 자본시장 IT 인프라와 핑거의 AI 솔루션을 결합해 증권사, 자산운용사 등 금융투자업권 기업들의 업무 효율성 향상과 새로운 서비스 창출을 지원할 계획이다.
회사에 따르면 향후 협력 범위는 원장·투자정보 기반 AI 전환 서비스 사업화, 공동 마케팅 및 영업, AI 기술의 금융투자업권 적용 및 고도화, 서비스 운영·기술지원 등으로 확대될 예정이다.
핑거는 FAI(Finger AI) 브랜드 기반의 RAG·챗봇, MCP 기반 Agentic AI 통합 플랫폼 등 금융 특화 AI 솔루션을 공급하며, 코스콤은 자본시장 IT 인프라 및 원장 데이터 관리 역량을 제공한다.
핑거 서영준 상무는 "금융투자업권은 방대한 원장 데이터와 고도화된 업무 프로세스를 보유하고 있어 AI 적용 효과가 클 것으로 기대된다"며 "코스콤과 함께 금융투자업권에 최적화된 AI 서비스를 발굴하고 실질적인 업무 혁신을 이끌어 가겠다"고 말했다.
코스콤 정기우 상무는 "이번 협약을 계기로 코스콤의 자본시장 IT 인프라와 핑거의 AI 기술이 결합해 금융투자업권의 디지털 전환을 선도하게 될 것"이라며 "금융투자업권 고객사들이 AI 혁신의 혜택을 실질적으로 경험할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
한편 양사는 이번 협약을 시작으로 PoC(개념증명) 추진 및 단계적 사업화를 통해 금융투자업권 AI 전환 사업을 공동으로 추진해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com