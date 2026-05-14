핑거·삼일PwC, AI 회계 검색 서비스 '어카운팅 인사이트' 출시

AI 핵심 요약beta
- 핑거가 14일 삼일 PwC와 AI 회계기준 검색 서비스 ‘어카운팅 인사이트’를 스텔라 ERP에 적용해 공개했다
- 해당 서비스는 ERP 내 회계 기준 질의에 답변·근거·자료를 제공해 K-IFRS·K-GAAP 이슈 점검과 결산·마감 검토 부담을 줄인다고 밝혔다
- 양사는 회계 전문성과 ERP 기술을 결합해 스타트업 등 다양한 기업이 이용 가능하도록 했으며, 향후 세무 기능과 협업 기능 등도 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SaaS 전문 기업 핑거가 삼일 PwC와 함께 AI 기반 회계 기준 검색 서비스 '어카운팅 인사이트'를 스텔라 ERP에 탑재해 14일 선보였다.
어카운팅 인사이트는 ERP 내에서 회계 기준 관련 질의를 입력하면 답변과 근거 문단, 참고자료를 한 번에 확인할 수 있는 서비스다. K-IFRS(한국채택국제회계기준)와 K-GAAP(일반기업회계기준) 기반 회계 처리 이슈를 신속하게 점검하고 결산·마감 과정의 검토 부담을 줄일 수 있다.
회사에 따르면 이번 협업은 ERP 업계 최초의 모델로, 스타트업 및 성장기업도 스텔라 ERP 환경에서 해당 서비스를 이용할 수 있다. 삼일회계법인의 회계 전문성과 ERP 기술을 결합한 점이 차별화된 경쟁력이다.
최근 회계 기준이 빠르게 변화하면서 실무자의 검토 부담이 증가하고 있다. 특히 투자 유치나 IPO를 준비하는 기업들은 기준에 부합하는 장부 관리와 회계 처리의 중요성이 커지면서 관련 기준과 점검 포인트를 빠르게 확인할 수 있는 지원 체계에 대한 요구가 높아지는 추세다.
어카운팅 인사이트는 핑거의 AI·ERP 기술과 삼일 PwC의 회계 전문 데이터·지식 체계를 결합했다. 사용자는 ERP에서 발생한 거래 상황을 자연어로 입력하고 답변과 함께 제시되는 근거 문단을 바탕으로 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있다. 질문 내용과 사용자가 선택한 기준서 분류가 일치하지 않을 경우 이를 감지해 기준서 선택을 다시 안내함으로써 실무에서 자주 발생하는 기준서 선택 혼선을 줄였다.
핑거 안인주 대표는 "회계 실무자는 변화하는 기준과 개별 거래 이슈를 함께 검토해야 하는 경우가 많다"며 "어카운팅 인사이트는 ERP 환경 안에서 실무자가 필요한 기준과 근거를 보다 신속하게 확인할 수 있도록 돕는 서비스"라고 말했다. 이어 "앞으로도 ERP 사용자 중심의 실무 환경을 개선할 수 있는 AI 기능을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
삼일 PwC AX Node 조성재 파트너는 "삼일 PwC가 기업 고객을 대상으로 제공해 온 어카운팅 인사이트를 스텔라 ERP와 연계함으로써 보다 다양한 기업 고객들이 서비스를 활용할 수 있게 됐다"며 "향후에는 세무 관련 기능도 순차적으로 확대해 회계·세무 실무 전반의 활용도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 핑거는 스텔라 ERP를 중심으로 기업 실무자의 업무 효율을 높이는 기능을 강화하고 ERP 기반 업무 환경에 특화된 AI 기능을 확대해 디지털 전환을 지원할 방침이다. 어카운팅 인사이트의 기능 고도화와 데이터 업데이트를 지속 추진하고, 채팅 내역 공유·다운로드 등 협업 기능도 확대해 실무자 간 검토 커뮤니케이션을 지원할 계획이다.
nylee54@newspim.com