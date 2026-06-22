핑거, 라오스 ITMO 사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 핑거는 22일 라오스 전기이륜차 ITMO 정부투자지원 사업에 선정됐다고 밝혔다.
- 핑거는 라오스 재생에너지 예타 완료를 바탕으로 전기이륜차·배터리 교환·디지털 MRV를 연계한 국제감축 모델을 구축한다.
- 회사는 라오스를 시작으로 재생에너지·전기 모빌리티·디지털 MRV를 결합한 탄소중립 사업을 동남아 전역으로 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 핑거는 국내외 협력사와 추진한 라오스 재생에너지 예비타당성 조사(예타) 사업을 완료한 데 이어 한국에너지공단(KEA)이 주관하는 '라오스 전기이륜차 전환 기반 국제감축실적(ITMO) 정부투자지원 사업'에 선정됐다고 22일 밝혔다.
이번 사업은 라오스에서 확보한 재생에너지 협력 기반을 전기이륜차 보급, 배터리 교환 인프라, 디지털 측정·보고·검증(MRV), ITMO 확보·이전 체계로 확장하는 내용이다. 핑거는 재생에너지, 전기 모빌리티, 디지털 탄소 관리를 연계한 국제감축 사업 모델을 구축할 계획이다.
핑거는 앞서 라오스 산업상공부(MOIC) 산하 산업에너지연구소(IICE), 현지 UDA Farm 등과 협력해 비엔티안 지역에서 태양광·바이오가스 융합형 재생에너지 예비타당성 조사를 수행했다.
해당 예타 사업은 4MW급 태양광 발전, 100kW급 바이오가스 발전, 필요 시 에너지저장장치(ESS) 도입 가능성을 포함했다. 기술성, 경제성, 인허가 여건, 탄소감축 가능성 등을 종합적으로 검토하는 방식으로 진행됐다.
핑거는 예타 사업을 통해 현지 에너지 수요, 부지 조건, 인허가 체계, 전력계통 연계 가능성, 사업화 가능성을 검토했다. 후속 탄소감축 사업 추진을 위한 사업개발 역량과 현지 네트워크도 확보했다.
이와 함께 라오스 북부 우돔싸이주에서 100MW급 태양광 발전 개발 사업을 추진하기 위한 협력 기반도 마련했다. 회사는 라오스 내 재생에너지 분야 협력 범위를 중장기적으로 넓혀갈 계획이라고 밝혔다.
이번에 선정된 라오스 전기이륜차 전환 ITMO 사업은 내연기관 이륜차를 전기이륜차로 전환하고, 배터리 교환 인프라와 디지털 MRV 시스템을 결합해 ITMO를 창출하는 사업이다. 라오스의 전기 모빌리티 전환을 지원하면서 한국과 라오스 간 파리협정 제6조 기반 국제감축 협력 모델을 구현하는 것을 목표로 한다.
핑거는 자체 디지털 플랫폼, 데이터 관리, 탄소자산 관리 역량을 활용해 차량, 배터리, 충전 인프라에서 발생하는 데이터를 수집·검증·관리할 예정이다. 이 데이터는 향후 감축 실적 산정과 ITMO 이전 절차에 연계될 수 있는 디지털 통합 기반으로 활용된다.
라오스는 재생에너지 잠재력과 전기 모빌리티 수요를 함께 보유한 시장으로 평가된다. 핑거는 예타 완료와 ITMO 사업 선정을 계기로 라오스 내 탄소감축 사업 포트폴리오를 단계적으로 확대한다는 방침이다.
핑거 전략사업본부 김승남 이사는 "라오스 재생에너지 예타 사업 완료와 EV 전환 ITMO 사업 선정은 핑거가 지향하는 탄소 관련 사업 영역의 한 축인 국제 탄소감축 프로젝트를 실증하는 사업"이라며 "자발적 탄소 플랫폼과 기업용 탄소 서비스 영역으로 사업을 넓힐 계획"이라고 말했다.
핑거 안인주 대표이사는 "이번 성과는 핑거가 보유한 금융·디지털 플랫폼 역량을 글로벌 탄소감축 인프라로 확장하는 전환점"이라며 "라오스를 시작으로 재생에너지, 전기 모빌리티, 디지털 MRV를 결합한 탄소중립 사업 모델을 동남아 전역으로 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
핑거는 디지털 금융·플랫폼 개발 사업을 기반으로 최근 탄소감축 사업과 ITMO, MRV 데이터 관리, 탄소자산 플랫폼 등 기후테크 분야로 사업 영역을 넓히고 있다.
dconnect@newspim.com