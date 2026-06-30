롯데, 싱가포르에 한일 식품 합작법인…신유열이 지휘봉

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 7월 초 싱가포르에 합작법인을 출범했다
- 이번 합작법인은 한일 원롯데 전략의 식품사업 구체화 사례다
- 양사는 인프라 연계와 공동 전략으로 메가 브랜드 육성에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
빼빼로 등 메가 브랜드 육성·공동 R&D·물류 효율화로 글로벌 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데가 한국과 일본 식품 계열사의 아시아 사업 역량을 한데 묶는다. 롯데웰푸드와 일본 롯데제과는 다음 달 초 싱가포르에 합작법인을 공식 출범하고, 해외 시장 공략을 본격화한다.
30일 롯데지주에 따르면 이번 합작법인은 신동빈 롯데 회장이 추진해온 '한일 원롯데 전략'이 식품사업에서 구체화된 사례다. 양사는 이사회 의결과 관계국 기업결합심사를 마쳤으며, 신규 법인을 통해 아시아 사업의 경영관리와 의사 결정 체계를 일원화한다.
합작법인은 양사의 생산·영업·물류 인프라를 연계해 운영 효율성을 높이고, 글로벌 메가 브랜드 육성에 나선다. 원재료 공동 구매, 공동 마케팅, 신제품 공동 연구개발, 성장 잠재력이 높은 신규 시장 진출 등이 주요 과제다. 신유열 롯데지주 미래성장실장은 이사회 의장을 맡아 양국 식품사의 시너지 창출과 해외 전략을 이끌 예정이다.
롯데는 이미 한일 식품사 협업을 통해 해외 사업 성과를 키워왔다. 롯데웰푸드의 지난해 해외 매출은 전년 대비 14.4% 증가한 1조2047억원을 기록했고, 일본 롯데제과도 베트남과 인도네시아를 중심으로 약 9000억원의 해외 매출을 올렸다. 글로벌 메가 브랜드 1호인 빼빼로의 해외 매출도 지난해 24%, 올해 1분기 33% 증가했다.
롯데 관계자는 "이번 합작법인 설립을 계기로 한일 롯데 식품의 아시아 사업 역량을 하나로 모으게 됐다"며 "양사의 강점을 결집해 메가 브랜드를 함께 육성하고 신규 시장을 개척해 글로벌 경쟁력을 높일 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com