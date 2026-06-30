뉴보텍, SK하이닉스 폐용기 자원순환 사업 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 뉴보텍이 30일 SK하이닉스 폐용기 재활용 계약사로 선정됐다
- 뉴보텍은 이천·청주·용인 사업장 폐약품 용기 수집·재활용을 맡아 안정적 매출 기반을 확보하게 됐다
- 뉴보텍은 지정폐기물 라이선스와 친환경 인프라 기술을 결합해 반도체 순환경제 비즈니스 모델을 완성할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 폐기물 재활용 전문 기업 뉴보텍이 SK하이닉스의 폐약품 용기 자원순환 사업 계약사로 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.
뉴보텍은 이번 계약을 통해 SK하이닉스의 이천, 청주 사업장과 용인 메가 클러스터에서 발생하는 폐산, 폐알칼리 등 첨단 공정용 폐용기의 수집, 운반 및 재활용 처리를 수행한다. 회사에 따르면 확보된 물량은 뉴보텍 문막공장에서 자원순환 프로세스를 거쳐 처리되며, 반도체 생산량 증가에 따라 안정적인 매출 기반이 될 것으로 예상된다.
반도체 공정에서 발생하는 지정폐기물 처리는 법적 규제가 엄격할 뿐만 아니라 글로벌 반도체 기업이 요구하는 환경·안전·보건(EHS) 가이드라인을 충족해야 한다. 뉴보텍은 수년간 안전관리 체계를 글로벌 수준으로 정비하고 시설 투자를 진행해 왔으며, 이번 선정을 통해 대기업의 사업 수행 역량 평가를 통과했다.
뉴보텍은 전국 규모의 상하수도 인프라 확장 사업을 주도하고 관로 보강·갱생 분야에서 신기술 4종을 보유한 기업이다. 회사는 현장 수행 역량과 친환경 인프라 관리 노하우를 바탕으로 지정폐기물 라이선스 비즈니스를 결합해 순환경제 비즈니스 모델을 완성할 계획이다.
용인 반도체 클러스터 구축 등으로 국내 반도체 산업이 확장되는 가운데, 뉴보텍의 친환경 재생 사업도 첨단 산업의 성장과 함께 진행된다.
뉴보텍 대표이사는 "글로벌 첨단 반도체 산업을 선도하는 SK하이닉스의 친환경 밸류 체인에 핵심 파트너로 참여하게 됐다"며 "검증된 사업 역량과 고도화된 친환경 자원순환 기술을 융합해 첨단 산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 그린 파트너로서의 위상을 공고히 하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com