반도체 10% 급감에 전산업생산 두 달째 감소…5월 생산 0.3%↓

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2026년 5월 산업활동동향 발표

반도체 숨 고르기에 제조업 3% 감소

5월 제조업 가동률 71.1%

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 지난 5월 국내 산업생산이 제조업 부진으로 두 달 연속 감소했다. 반도체를 비롯한 광공업 생산 감소가 전산업 생산 하락에 영향을 미친 것으로 나타났다.

30일 국가데이터처가 발표한 '2026년 5월 산업활동동향'에 따르면 전산업생산은 전월 대비 0.3% 감소했다. 지난 4월(-0.4%)에 이어 두 달 연속 감소세다.

서비스업 생산은 전월 대비 1.3%, 건설업 생산은 3.8% 늘었지만, 광공업 생산과 공공행정 생산은 각각 3.0%, 2.8% 감소했다.

[제공=국가데이터처]

생산 하락에는 반도체 생산 부진이 영향을 미쳤다. 반도체 생산은 플래시메모리와 D램을 중심으로 전월 대비 10.0% 줄었다. 의약품(17.5%)과 금속가공(8.2%) 생산도 감소했다.

제조업 전체 생산은 전월 대비 3.0% 감소했다. 자동차(2.7%), 석유정제(9.8%), 기계장비(2.9%) 생산은 늘었지만, 전자·통신업을 제외한 제조업 생산은 1.5%, 반도체를 제외한 제조업 생산은 1.1% 각각 감소했다.

제조업 출하는 전월 대비 2.4% 감소했다. 내수 출하는 2.5%, 수출 출하는 2.3% 줄었다. 반면 제조업 재고는 통신·방송장비와 전자부품 등을 중심으로 전월 대비 1.5% 증가했다. 제조업 재고·출하 비율은 4월 97.8%에서 5월 101.8%로 4.0%포인트(p) 상승했다.

제조업 생산능력지수는 전월 대비 0.1% 감소했지만, 전년 동월 대비로는 0.8% 증가했다. 전년 동월 대비 반도체(11.2%), 자동차(1.3%), 담배(0.3%) 등의 생산능력지수가 상승했다.

서비스업은 금융·보험업과 전문·과학·기술 서비스업이 증가세를 이끌었다. 금융·보험업 생산은 전월 대비 5.9%, 전문·과학·기술 서비스업 생산은 9.3% 증가했다.

서비스업 생산은 전년 동월 대비 4.9% 늘었다. 소매판매는 전월 대비 0.1% 증가했다. 승용차 등을 포함한 내구재 판매는 3.4% 감소했지만, 의복 등을 중심으로 한 준내구재 판매는 2.3%, 차량연료·화장품 등을 포함한 비내구재 판매는 0.9% 늘었다.

소매업태별로 보면 백화점 판매는 전년 동월 대비 16.7%, 무점포소매는 6.9% 증가했다. 반면 대형마트 판매는 8.7%, 승용차 및 연료소매점 판매는 7.8% 감소했다.

경상금액 기준 전체 소매판매액은 58조2327억원으로 전년 동월 대비 5.6% 증가했다. 다만 판매 물량 흐름을 보여주는 소매판매액지수는 1.7% 증가하는 데 그쳤다.

설비투자는 전월 대비 0.1% 감소했지만, 반도체 제조용 기계 등을 중심으로 전년 동월 대비 9.7% 증가했다. 국내기계수주는 전자·통신 등 민간 수주 증가에 힘입어 전년 동월 대비 25.9% 늘었다.

건설기성은 전월 대비 3.8% 증가했지만, 전년 동월 대비로는 1.9% 감소했다. 건설수주(경상)는 공장·창고 등을 포함한 건축 수주가 54.5%, 철도·궤도 등을 포함한 토목 수주가 60.4% 늘면서 전년 동월 대비 55.3% 증가했다.

wideopen@newspim.com