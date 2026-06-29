충북 13.8%·경기 6.2%…반도체 효과에 지역경제 '희비'

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'2026년 1분기 실질 지역내총생산' 발표

반도체 효과에 충북 13.8%·경기 6.2%↑

수도권·충청권 호조…전남·충남 역성장

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 지역경제는 반도체 생산 확대가 이끈 제조업 회복에 힘입어 성장세를 보였지만, 지역별 온도차는 여전히 뚜렷했다. 충북과 경기 등 반도체 관련 생산 비중이 높은 지역은 큰 폭의 성장세를 보인 반면, 전남과 충남은 역성장하며 희비가 엇갈렸다.

국가데이터처는 29일 이런 내용을 담은 '2026년 1분기 실질 지역내총생산(GRDP·잠정)'을 발표했다. 분기 단위 지역경제 흐름을 보여주는 실험적 통계를 처음 공표한 것으로, 권역과 시도별 경기 흐름을 세밀하게 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

전국 실질 GRDP는 지난해 같은 기간보다 3.8% 증가했다. 권역별로는 수도권이 5.2%로 가장 높은 성장률을 기록했다. 이어 충청권 4.2%, 대경권 2.3%, 동남권 2.0% 순이었다. 호남권은 0.0%로 보합을 나타냈다.

2026년 1분기 실질 지역내총생산 인포그래픽 [자료=국가데이터처] 2026.06.29 rang@newspim.com

수도권은 광업·제조업이 12.1%, 서비스업이 3.8% 각각 늘며 성장을 이끌었다. 충청권도 광업·제조업 5.4%, 서비스업 3.4% 증가가 성장세를 뒷받침했다. 대경권 역시 광업·제조업이 7.4% 늘며 플러스 흐름을 이어갔다.

시도별로는 충북이 13.8%로 전국에서 가장 높은 성장률을 기록했다. 경기 6.2%, 서울 4.8%, 울산 4.4%, 세종 3.2%가 그 뒤를 이었다.

충북은 반도체·전자부품과 전기장비 생산 증가로 광업·제조업이 25.8% 급증했고, 경기도 반도체·전자부품과 섬유제품 생산 확대 영향으로 광업·제조업이 14.2% 증가했다.

서울은 금융·보험과 도소매 등 서비스업이 5.1% 늘며 성장세를 보였다. 세종도 공공행정과 서비스업 확대에 힘입어 3.2% 증가했다.

반면 전남은 0.8% 감소했고 충남은 0.5% 줄며 전국에서 유일하게 역성장했다. 전남은 전기·가스 등 기타 산업과 건설업 부진의 영향을 받았고, 충남은 반도체·전자부품과 자동차 생산 감소로 광업·제조업이 4.1% 줄었다. 강원은 보합을 기록했다.

산업별로 보면 전국 광업·제조업 생산은 7.1% 늘었다. 모든 권역에서 반도체·전자부품과 전기장비 생산이 증가한 영향이다. 서비스업도 전국적으로 3.2% 증가했다. 세종 6.3%, 서울 5.1%, 울산 3.9%, 대전 3.4% 등이 공공행정, 금융·보험, 부동산, 사업서비스 증가에 힘입어 높은 성장률을 보였다.

지역 간 회복 속도는 산업 구조와 생산 비중에 따라 뚜렷하게 갈렸다. 반도체가 강한 지역은 빠르게 성장했지만, 일부 지역은 제조업 부진과 건설업 약세가 겹치며 회복 흐름에 뒤처졌다는 해석이 나온다.

2026년 1분기 실질 지역내총생산 인포그래픽 [자료=국가데이터처] 2026.06.29 rang@newspim.com

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