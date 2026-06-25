반도체 호조에도 내수 부진...6월 기업심리 한 달 만에 하락 전환

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전산업 CBSI 97.7로 1.2p 하락…제조업↑·비제조업↓

대기업·수출기업 개선세 지속…중소·내수기업은 하락

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 반도체 등 IT 수출 호조에도 건설경기 부진과 내수 업종 위축 영향으로 기업심리가 한 달 만에 다시 하락 전환했다. 제조업과 수출기업의 체감경기는 개선됐지만 내수 업종 부진이 전체 지수를 끌어내린 것으로 나타났다.

한국은행이 25일 발표한 '2026년 6월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)'에 따르면 6월 전산업 기업심리지수(CBSI)는 97.7로 전월 대비 1.2포인트(p) 하락했다. 지난달 98.9까지 오르며 100선 회복 기대를 키웠지만 다시 하락세로 돌아섰다. CBSI는 장기 평균인 100을 기준으로 이를 밑돌면 기업 심리가 과거 평균보다 비관적임을 의미한다.

업권별로는 수출과 내수 간 온도 차가 뚜렷했다. 제조업 CBSI는 101.2로 전월 대비 0.4p 상승하며 두 달 연속 기준선을 웃돌았다. 자금사정(+0.4p)과 신규수주(+0.2p)가 개선된 영향이다.

특히 반도체 및 부품업체 실적 호조를 반영한 전자·영상·통신장비 업종과 유가 하락 및 전방산업 수요 확대 수혜를 입은 석유정제·코크스 업종이 제조업 심리 개선을 이끌었다.

기업 규모와 형태별로도 차별화가 나타났다. 대기업 CBSI는 104.5로 전월 대비 1.1p 상승했고 수출기업도 106.4로 1.1p 올랐다. 반면 중소기업은 95.7로 0.5p 하락했고 내수기업도 98.0으로 0.4p 떨어졌다.

반면 내수 경기와 밀접한 비제조업 CBSI는 95.4로 전월 대비 2.1p 하락하며 전체 지수 하락을 주도했다. 매출(-0.9p)과 채산성(-0.9p)이 악화된 영향이다.

[자료=한국은행]

업종별로는 플랜트 및 통신 인프라 부문의 신규수주 감소와 건설자재 가격 상승 영향으로 건설업의 업황과 채산성이 악화됐다. 예술·스포츠·여가업은 전월 연휴에 따른 기저효과와 시설 유지비용 증가 등의 영향으로 매출과 채산성이 크게 떨어졌으며, 운수창고업도 국내 운수서비스 업체들의 실적 부진 여파로 하락했다.

이흥후 한국은행 경제심리조사팀장은 "지난 5월 가정의 달 연휴 특수로 예술·스포츠·여가와 숙박 관련 업종 실적이 좋았던 데 따른 기저효과가 이번 달 비제조업 심리 하락에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

기업과 가계 심리를 종합한 6월 경제심리지수(ESI)는 96.8로 전월 대비 0.7p 하락했다. 비제조업의 자금사정 전망과 업황 전망 악화가 영향을 미쳤다. 계절성과 불규칙 변동 요인을 제거한 순환변동치는 95.1로 전월과 동일했다.

향후 전망도 밝지 않았다. 7월 전산업 전망 CBSI는 95.2로 전월 대비 2.4p 하락했다. 제조업(98.2)과 비제조업(93.2) 모두 하락이 예상된 가운데 내수기업(-3.9p)과 중소기업(-2.9p)의 낙폭이 상대적으로 크게 나타났다.

이 팀장은 "중소기업과 내수기업은 아직 장기 평균에 미치지 못하지만 2025년 초 이후 부진 완화 흐름은 이어지고 있다"며 "수출 중심 성장세가 내수 부문으로 확산되면 체감경기도 점차 개선될 것으로 예상된다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com