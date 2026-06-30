청주시, 상습 정체 교차로 9곳 개선 완료

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 30일 교차로 9곳 개선사업을 마무리했다고 밝혔다
- 회전 대기차로 확장과 교차로 구조 개선으로 회전·직진 차량 흐름을 분리했다
- 출퇴근·주말 상습 정체 구간 개선으로 병목 완화와 시민 불편 해소가 기대된다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 출퇴근 시간대 상습적인 교통정체로 시민 불편이 컸던 주요 교차로 9개소에 대한 개선사업을 마무리했다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 '2026년 교차로 개선사업'의 일환으로 도로 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 교통환경 조성을 목표로 추진됐다.
시는 지난 3월부터 사업에 착수해 총 1억5000만원을 투입했다.
대상지는 백운교차로, 원봉공원사거리, 우암오거리, 죽림사거리, 비하동 대주피오레아파트 앞 교차로, 구법원사거리, 산남2교차로, 가경e편한세상 앞 교차로, 성화오류골삼거리이다.
시는 경찰서와 도로교통공단 등 유관기관과 협의해 회전 대기차로 부족으로 정체가 발생하거나 개선 민원이 제기된 교차로를 중심으로 대상지를 선정했다.
이번 사업을 통해 회전 대기차로를 확장하고 교차로 기하구조를 개선해 회전 차량과 직진 차량의 흐름을 분리했다.
이에 따라 회전 차량의 직진차로 점유로 발생하던 병목현상이 줄고 신호 대기 시간도 단축될 것으로 기대된다.
시 관계자는 "출퇴근 시간대와 주말에 반복적으로 정체가 발생하던 지점을 중점적으로 개선했다"며 "교통 흐름 개선과 시민 불편 해소에 기여할 것으로 본다"고 말했다.
baek3413@newspim.com