[윔블던] '바이올린 세리머니'했지만...조코비치, 고전끝 1회전 통과

AI 핵심 요약beta
- 노박 조코비치가 29일 윔블던 1회전에서 우이빙을 3-1로 꺾고 '바이올린 세리머니'를 선보였다.
- 우이빙은 54개 위너와 71% 첫 서브 득점률로 조코비치를 몰아붙였지만 브레이크포인트 결정력이 부족했다.
- 조코비치는 범실을 26개로 최소화하고 78% 첫 서브 득점률과 3번의 브레이크 성공으로 승부처를 지배했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 노박 조코비치(세르비아)가 승리 후 여유있게 '바이올린 세리머니'를 선보였지만 고전 끝에 첫 관문을 넘었다.
조코비치는 29일(현지시간) 영국 런던 올잉글랜드테니스클럽 센터코트에서 열린 2026 윔블던 남자 단식 1회전에서 세계랭킹 102위 우이빙(중국)을 세트 스코어 3-1(6-4 5-7 6-4 6-4)로 제압했다. 우천으로 인해 지붕을 닫고 진행된 이날 경기는 3시간 17분이 걸린 대혈투였다.
조코비치는 먼저 상대 서브 게임을 브레이크하며 1세트를 6-4로 선점했다. 반격에 나선 우이빙의 패기도 만만치 않았다. 우이빙은 강력한 포핸드로 조코비치의 베이스라인을 흔들며 2세트를 7-5로 이겨 승부를 원점으로 돌렸다.
위기 상황에서 챔피언의 노련함이 빛났다. 조코비치는 3세트 승부처마다 무서운 집중력으로 상대 서브게임을 브레이크해 6-4로 다시 리드를 잡았다. 4세트 역시 치열한 랠리가 이어졌다. 조코비치는 라켓으로 오른쪽 다리 부분을 내리치며 뭉친 근육을 풀기도 했다. 하지만 관록에서 앞선 조코비치가 결국 6-4로 경기를 마무리 지었다.
이날 우이빙은 무려 54개의 위너를 쏟아내며 노장 조코비치(35개)를 화력에서 압도했다. 첫 서브 득점률도 71%를 기록하며 세계 최강을 벼랑 끝까지 몰아세웠지만 범실도 40개나 기록했다. 특히 11번의 브레이크포인트 기회 중 단 1회만 성공시키는 지독한 결정력 부족에 시달렸다.
조코비치는 범실을 26개로 철저히 억제했고 6번의 브레이크 기회 중 3번을 살리는 클러치 능력에서 우위를 보였다. 첫 서브 득점률 역시 78%를 유지하며 노련하게 경기를 풀어나갔다.
psoq1337@newspim.com