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[프랑스오픈] 39세 전설 조코비치, 19세 신성 폰세카에 무릎 꿇다

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  • 조코비치가 30일 롤랑가로스 3회전에서 19세 폰세카에게 3-2 역전패했다.
  • 이 패배로 조코비치는 25번째 그랜드슬램 우승 도전이 좌절됐고, 16강에는 과거 메이저 우승자가 한 명도 남지 않게 됐다.
  • 동갑내기 신성 호다르는 5세트 접전 끝에 미켈슨을 꺾고 16강에 올랐다.

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남자단식 32강전 두 세트 따내고도...4시간 53분 대혈투 끝 2-3 역전패
통산 25번째 그랜드슬램 우승 도전 무산...신네르에 이어 이변의 희생양

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '미스터 퍼펙트'도 흐르는 세월과 젊은 패기 앞에는 쓸쓸히 고개를 숙여야했다. 39세의 노박 조코비치(4위·세르비아)가 롤랑가로스에 떠오른 19세 샛별에게 충격의 역전패를 당했다. 

조코비치는 30일(한국시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 필립 샤트리에 코트에서 열린 2026 프랑스오픈 남자단식 3라운드(32강전)에서 4시간 53분간의 혈투 끝에 세계 30위 주앙 폰세카(브라질)에게 3-2(4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5)로 무릎을 꿇었다. 조코비치가 그랜드슬램에서 두 세트를 먼저 따내고도 역전패한 것은 통산 두 번째다. 폰세카는 그랜드슬램 무대에서 조코비치를 꺾은 최초의 10대 선수로 이름을 올렸다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조코비치(왼쪽)와 폰세카가 30일(한국시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 3회전을 마치고 격려와 축하를 주고 받고 있다. 2026.5.30. psoq1337@newspim.com

전날 세계 1위 야닉 신네르(이탈리아)가 2라운드에서 탈락한 데 이은 대이변이다. 신네르의 탈락과 카를로스 알카라스(2위·스페인)의 부상 공백으로 조코비치에게는 통산 25번째 그랜드슬램 우승이라는 대기록의 문이 활짝 열려 있었다. 하지만 끊임없이 체력을 소모하며 랠리를 이어가야 하는 파리의 붉은 클레이 코트는 39세 베테랑에게 너무 가혹했다.

신네르와 조코비치의 연이은 탈락으로 이번 대회 남자단식에서는 생애 첫 그랜드슬램 우승자가 탄생하게 됐다. 또한 1968년 오픈 시대가 시작된 이후 처음으로 남자단식 16강에 과거 그랜드슬램 우승자가 단 한 명도 남지 않게 됐다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조코비치가 30일(한국시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 3회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.30. psoq1337@newspim.com

초반 분위기는 조코비치가 지배했다. 노련한 경기 운영으로 먼저 두 세트를 따냈다. 3세트를 내준 조코비치는 4세트에서 몇 차례나 폰세카를 매치 포인트 직전까지 몰고 가며 승리를 눈앞에 뒀으나 경기를 끝내지 못했다. 이미 젊은 패기에 지친 노련함이 밀리기 시작한 것이다.

19세 소년의 겁 없는 반격이 시작됐다. 벼랑 끝에서 살아난 폰세카는 경기 후반으로 갈수록 조코비치와 비교해 힘이 넘쳤다. 랠리가 이어질수록 조코비치의 체력 부담은 눈덩이처럼 불어났다. 결정적인 순간마다 상대를 압도하던 정신력과 지치지 않는 체력은 더 이상 보이지 않았다. 5세트 초반 게임 스코어 3-1 리드를 잡았으나 회복 속도가 떨어지며 폰세카의 폭발적인 파워를 감당하지 못했다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=폰세카가 30일(한국시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 3회전에서 조코비치를 물리치고 감격스러운 표정을 짓고 있다. 2026.5.30. psoq1337@newspim.com

게임 스코어 5-5를 허용한 조코비치는 폰세카의 절묘한 네트 앞 드롭샷에 연거푸 쫓아가지 못하며 자신의 6번째 서브 게임을 브레이크당한 뒤 폰세카의 서브 게임까지 내주고 패했다. 힘을 모두 쓴 조코비치는 자신의 코트에 떨어지는 드롭샷을 쳐다보며 씁쓸하게 웃는 장면이 자주 연출됐다. 롤랑가로스에 떠오른 샛별은 환호하는 관중에 두 팔을 높이 들어 인사했다. 지는 해는 격려의 박수를 보내는 관중에 손을 흔들며 승자보다 먼저 코트를 빠져나갔다. 세계 남자 테니스의 세대 교체를 알리는 서막이었다. 

경기 뒤 폰세카는 "조코비치 같은 우상과 같은 코트에 선 것만으로도 영광이었다. 경기 막판에는 오히려 나보다 더 체력이 좋아 보일 정도였다"고 경의를 표하면서 "사실 이길 수 있다고 생각하지 않았다. 그냥 경기를 즐기려고 했다. 그에게 감사하고, 지금은 정말 행복하다. 해가 지면서 코트가 조금 느려졌고 그 덕분에 더 강한 파워를 낼 수 있었다"고 말했다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라파엘 호다르가 30일(한국시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 3회전에서 승리한 뒤 포효하고 있다. 2026.5.30. psoq1337@newspim.com

한편 스페인의 또 한 명의 19세 신성 라파엘 호다르(29위)도 이날 32강전에서 42위 알렉스 미켈슨(21·미국)과 4시간 16분 불꽃튀는 접전 끝에 3-2(7-6(7-2), 6-7(5-7), 4-6, 6-3, 6-3)로 승리하며 16강에 올랐다.

psoq1337@newspim.com

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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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