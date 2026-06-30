【美加墨世界杯】韩国队结束世界杯征程回国 主教练黄明甫未回答记者问

纽斯频通讯社首尔6月30日电 结束美加墨世界杯征程后，韩国国家足球队主教练洪明甫及部分球员30日经仁川国际机场返回韩国。此前，洪明甫已在墨西哥表示将辞去主教练职务。

图为30日，美加墨世界杯韩国队主教练黄明甫抵达仁川机场。【图片=纽斯频通讯社】

由于韩国队在本届世界杯止步小组赛，洪明甫于29日在墨西哥表示辞职，并于30日启程回国。当天与他一同返回韩国的还有赵贤祐、金玟哉、黄仁范、黄喜灿、白昇浩、金纹奂、李刚仁、薛英佑、吴贤揆等球员。孙兴慜等其余球员将于7月1日前陆续回国。

30日凌晨3时至4时许，仁川国际机场聚集了200多名球迷和网络主播。部分球迷手持批评洪明甫的标语牌，入境大厅内出现呼喊和嘘声。由于网络上出现针对洪明甫的人身威胁言论，警方在现场部署警力维持秩序。

现场部分球迷展示了将洪明甫与"匹诺曹"合成的图片、在韩国足球协会会徽上加黑纱制作的图片，并悬挂写有"洪明甫！把钱吐出来再走！"等内容的横幅。韩国足球协会（KFA）会长郑梦奎随后现身时，部分球迷向其投掷狗零食。

面对媒体"是否有话想对球迷说"的提问，洪明甫未作回应。随后，球员乘坐事先准备好的车辆离开机场，韩国足球协会相关人员则乘坐另一辆大巴离开。

韩国足协当天未举行国家队官方欢迎仪式。据介绍，这是自韩国举办2002年韩日世界杯以来，韩国国家队参加海外举行的世界杯决赛阶段赛事后，首次未举行官方回国欢迎活动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社